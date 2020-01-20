حظك اليوم.. برج الحمل الاثنين 20 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل، اليوم الاثنين 20 يناير 2020 على النحو التالي:مهنيًا: يوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المهنية تحت تأثير القمر من برج القوس الناري الصديق وتظهر عن شجاعة كبيرة وقدرة على التكيف.عاطفيًا: تُبدي اهتمامًا كبيرًا بالشريك وتطّلع على بعض الأمور التي قد تبقى العلاقة على أفضل ما يكون.صحيًا: لا تتسرع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.