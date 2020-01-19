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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باحثة أعراق: أردوغان سرطان يريد تدمير الأمة العربية

الأحد 19/يناير/2020 - 06:41 م
أردوغان
أردوغان
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قالت سناء علي، الباحثة في علم الأعراق والثقافات، ومقيمة في مدينة برلين الألمانية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمثابة سرطان يريد تدمير جسد الأمة العريبة.

وأكدت علي خلال مداخلة لها ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الجالية العربية في ألمانيا نظمت وقفة احتجاجية بالتزامن مع مؤتمر برلين في محاولة لفضح الممارسات التركية أمام دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى انضمام عدد من الألمان للجالية العربية لاقتناعهم بمدى خطورة ما تفعله تركيا على أوربا من ناحية والمنطقة العربية من ناحية آخرى.

وأشارت باحثة علم الأعراق إلى أن السبب وراء نزوح عشرات الآلاف من العرب إلى أوربا هو تدخلات تركيا السافرة داخل العراق وسوريا وليبيا.
وطالبت بضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا تجاه تركيا لمنعها من احتلال ليبيا، محذرة الأوربيين من استمرار موجة نزوح العرب إليهم في ظل تفاقم الأوضاع في المنطقة العربية وذلك هربًا من الحروب التي يشعلها أردوغان.

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