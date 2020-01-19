«أنا جيالك يا ممدوح»: برواز ماجدة يستقبل المعزين في التحرير (صور)

بدأ، منذ قليل، عزاء الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي وذلك بمسجد عمر مكرم بالتحرير، بحضور عدد كبير من أفراد أسرتها.وغيّب الموت الفنانة ماجدة الصباحي مساء الخميس الماضي، بعد رحلة عطاء فنية كبيرة قدمت خلالها العديد من الأعمال المهمة، وشيّع الجثمان إلى مثواه الأخير أمس الأول من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.وولدت الفنانة ماجدة في مدينة طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، وكانت بدايتها الحقيقية 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، ودخلت مجال الإنتاج وكوّنت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام حيث قدمت جميلة و«هجرة الرسول».