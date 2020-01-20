احتفالية لإطلاق القمر «طيبة 1».. 7 فبراير

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن تجهيزات الوكالة الخاصة بالاحتفالية الأولي بإطلاق أول قمر صناعي مصري وهو «طيبة 1»، والتي من المتوقع أن تكون في 7 فبراير، بدلًا عن 31 من الشهر الجاري، لتواكب إجازة منتصف العام.وتابع «القوصي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، قائلًا: «سيكون هناك تكريم للتلامذة مع وجود نماذج خاصة بالأقمار الموجودة بالوكالة، وكيفية تصنيعها والخطوات الخاصة بها»، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من المسابقات، وجلسة تعريفية عن أهداف وكالة الفضاء المصرية.وأشار إلى أن الوكالة وجهت دعوة لكلٍ من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، للمشاركة والحضور.جدير بالذكر، أن القمر الصناعي «طيبة-1» يعد الأول الذي تطلقه مصر في مجال الاتصالات، عن طريق قاعدة في جزيرة جويانا الفرنسية، من خلال شركة آريان سبيس الأوروبية صوب الموقع المدارى 35.5 درجة شرقًا، ومن المفترض أن يظل «طيبة-1»، الذي أنتجته شركتا إيرباص وتاليس ألينا سبيس، في مداره مدة 15 عامًا.