فيديو انتشار عسكري وسط بيروت بعد أحداث شغب

بثت فضائية "الغد"، فيديو يرصد انتشارًا مكثفًا لقوات الجيش اللبناني في وسط العاصمة بيروت، وذلك بعد ليلة من المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن واشتباكات هي الأكثر عنفًا وحدة منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر الماضي.عدد المصابين في المواجهاتكان الصليب الأحمر اللبناني أعلن اليوم، أن حصيلة المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية وأعمال الشغب والعنف التي وقعت، أمس، في العاصمة بيروت، بلغت 309 مصابين.الرئيس اللبناني يخاطب الجيشوطلب الرئيس اللبناني عون من الجيش وقادة الأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت بسلسلة اتصالات " للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت" حسبما أفاد موقع قناة "ال بي سي" اللبنانية.الحريري يندد بالحرائقوكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس: "مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت، مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب، لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية".وأضاف خلال تدوينة أخرى: "لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات، ولن نسمح لأي كان إعادة بيروت ساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين".