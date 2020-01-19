«من مسقط رأسها».. وفد منوفي في عزاء ماجدة الصباحي (صور)

توافد العشرات من مدينة قويسنا بالمنوفية -مسقط رأس الفنانة ماجدة الصباحي- إلى مسجد عمر مكرم للمشاركة في أداء واجب العزاء لابنتها الفنانة غادة نافع.بدأت الفنانة غادة نافع في استقبال المعزين في والدتها الفنانة ماجدة الصباحي بمسجد عمر مكرم، ووضعت صورة كبيرة لها مكتوب عليها "وداعا دلوعة السينما.. أنا جيالك يا ممدوح".شيع المئات جنازة الفنانة ماجدة الصباحي من مسجد مصطفى محمود، عقب صلاة الجمعة، بعدما وافتها المنية، الخميس الماضي، عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض، في ظل غياب ملحوظ لنجوم الفن.يشار إلى أن الفنانة ماجدة ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة، كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، حيث قدمت "جميلة" و"هجرة الرسول".ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية، واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينسيا الدولي، كما نالت جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، ولها ابنة واحدة هى غادة نافع.