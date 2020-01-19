مباراة تمثيلية بين إلهام شاهين وأمينة خليل في «حظر تجوال»

تستعد الفنانة إلهام شاهين للدخول في تجربتها السينمائية الجديدة "حظر تجوال"، والذي يقوم بإخراجه وتأليفه أمير رمسيس، من المنتظر أن تدخل تصويره بصحبة الفنانة أمينة خليل خلال الفترة المقبلة.وقال المخرج أمير رمسيس، لـ"الدستور"، إن العمل أصبح جاهز هذه الفترة لإنطلاق تصويره، حيث من المرجح أن ينطلق بشكل رسمي خلال أواخر يناير الجاري، في عدة شوارع بالقاهرة، استعدادًا لعرضه بموسم الصيف القادم.وعن أسباب تعطل دخول تصوير العمل لأكثر من مرة رد قائلًا: "العمل كان من المرجح إنطلاق تصويره منذ فترة طويلة، لكنه كان يقابل العديد من التوقفات التي كانت لأسباب متنوعة من ضمنها أنشغال إلهام شاهين وأمينة خليل ببعض الأعمال التي تواجدوا فيها مؤخرًا، كما أنني أنشغلت فترة بسبب اشتراكي في مهرجان الجونة السينمائي، لكننا قررنا أن نقدم العمل في النهاية".وتابع رمسيس:"الفيلم تحدث كافة أحداثه في ليلة واحدة، فقط، فهو مبارة تمثيلية مليئة بالمشاعر المركبة بين إلهام شاهين وأمينة خليل، وهو ما جعلنا نتحمس جدًا للفكرة، التي ستحمل العديد من القصص الإنسانية التي تخص قطاع كبير من الجمهور".وعن أماكن التصوير قال:"التصوير سيكون في القاهرة فقط وليس هناك أي سفر يذكر، حيث سيتم الاستعانة ببعض الأماكن الحقيقية المبتعدة عن فكرة اللوكيشانات بمنطقة شبرا، حيث إن العمل يحمل في محتواه ما يجعلنا نستعين بهذة المنطقة".وعن تصنيف البعض للفيلم بأنه عمل للمهرجانات فقط وليس للعرض التجاري قال:"أنا لا أؤمن بأن هناك أفلام تجارية وأفلام مهرجانات، فهناك 100 مليون شخص مصري، لديهم الاختلاف والتنوع الكامل في ما يشاهدونه، لذا فالعمل لا يصنف على شكل واحد، لكنه رؤية تخص كل مشاهد على حده".وعن موعد طرح الفيلم قال المخرج:"لم نحدد معاد معين لطرح الفيلم، لكنني أسعى لإخراجه بالشكل المرضي لي ولكل صناعه، وذلك من خلال أن يمر على كل المراحل الخاصة بالتصوير وخلافه، وبعدها نقرر الموعد النهائي لطرحه بشكل رسمي، لكنه لن يكون ضمن أفلام الكريسماس الجاري".واختتم قائلًا: المشروع يشهد حالة تحمس كبيرة من قبل كافة صناعه، لإيمانهم بفكرته المختلفة والتي نتمنى أن تصل للمشاهدين عند طرحه بدور العرض السينمائي.