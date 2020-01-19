مصطفى خاطر يبحث عن بطلة لفيلمه الجديد «فيبريشن»

يعقد الفنان مصطفى خاطر خلال هذه الفترة جلسات عمل تحضيرية لفيلمه الجديد فيبريشن، وذلك بجانب مخرج ومؤلف العمل خالد دياب، استعدادًا للدخول في تصويره خلال الفترة المقبلة.وكشفت مصادر مطلعة لـ«الدستور» عن أن العمل تدور قصته في إطار من الكوميديا الاجتماعية، وقد انتهى خالد دياب من كتابته بشكل كامل، وعقد عدة جلسات تحضيرية بجانب خاطر للاستقرار على شكله النهائي.ويدرس خاطر وخالد دياب الاستقرار على اسم بطلة العمل خلال هذه الفترة وذلك بعدما استقرا على أماكن التصوير وبعض المرشحين للاشتراك في العمل المنتظر عرضه خلال صيف 2020، ومن المرجح أن يبدأ خاطر تصويره تزامنًا مع تصوير مسلسله الرمضاني الجديد.