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الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متظاهرون يطلقون مفرقعات نارية تجاه قوات الأمن ببيروت

الأحد 19/يناير/2020 - 06:09 م
لبنان
لبنان
مروة عنبر
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بدأ بعض ​المتظاهرين​ في ​وسط العاصمة بيروت، قبل قليل،​ بإطلاق ​المفرقعات النارية​ والحجارة باتجاه القوى الأمنية، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، فقد وقعت قبل قليل اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الامن أمام مقر مجلس النواب اللبناني، مشيرة إلى أن عشرات المتظاهرين يتجمعون أمام مبنى مصرف لبنان في شارع الحمرا، مساء اليوم الأحد، في إطار التحركات الاحتجاجية على سياسة المصرف المركزي والمصارف عموما.

وفى هذه الأثناء، يجتمع الرئيس اللبنانى ميشال عون مع رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، بالقصر الجمهوري، لبحث تطورات الأوضاع فى لبنان، بجانب آخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة.

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