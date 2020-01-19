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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السفارة المصرية بالجزائر تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث مروري

الأحد 19/يناير/2020 - 06:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعربت السفارة المصرية بالجزائر، عن خالص تعازيها للجزائر قيادة وشعبًا في ضحايا الحادث المروري الذي وقع اليوم، بين ولايتي الوادي وبسكرة، وأسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 46 آخرين.

وذكرت السفارة المصرية، في بيان الأحد: "قلوبنا مع الجزائر في هذا المصاب الأليم ونعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا وأمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

وكان حادث تصادم بين حافلتين على الطريق الوطني رقم 3 بين ولايتي الوادي وبسكرة، شمال شرقي الجزائر، قد خلف 12 قتيلا و46 مصابا.

وقدم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تعازيه لعائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، كما كلف عبدالعزيز جراد الوزير الأول "رئيس الوزراء" باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للتكفل بالجرحى ومساعدة عائلات الضحايا.

وانتقل إلى مكان الحادث كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر، كمال بلجود، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبالرحمن بن بوزيد، لمعاينة الحادث، واتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالجرحى وعائلات ضحايا الحادث.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن سبب الحادث يرجع للسرعة المفرطة.

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