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داليا مصطفى تهنئ نبيلة عبيد والجندي على «نساء من دهب»

الأحد 19/يناير/2020 - 05:56 م
نبيلة عبيد والجندي
نبيلة عبيد والجندي
سناء إسماعيل
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حرصت الفنانة داليا مصطفى، على تهنئة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، على عودتهما للتمثيل معًا خلال السباق الرمضاني المقبل.

ونشرت داليا مصطفى، صورة لهما خلال سفرهما لبيروت لتصوير مشاهد مسلسلهما، وعلقت عليها قائلة: "ألف مبروك لنجمات مصر نبيلة عبيد ونادية الجندي إحنا في قمة السعادة لرجوعكم وكمان مع بعض في عمل تليفزيوني ربنا معاكم وبتمنى أكبر وأقوى نجاح لهذا العمل اللي أكيد عظيم وكبير لمجرد وجودكم معًا وده مكسب كبير أوي لينا إحنا كجمهور بحبكوا أوي".

يذكر أن النجمتين تشاركان معًا في مسلسل "نساء من دهب"، والمقرر تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت على أن يعودا في منتصف الشهر المقبل، لاستكمال التصوير في إحدى فيلات مدينة السادس من أكتوبر.

المسلسل من إخراج وائل إحسان، وبطولة نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وهالة فاخر ونخبة من نجوم الفن، وتدور قصته حول 4 سيدات يقعن في مواقف كوميدية، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكي من إنتاج ديزني.

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