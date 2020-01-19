افتتاح مقر إدارة الطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، ترافقه الدكتورة رشا كمال، رئيس الادارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هالة مقلد المدير التنفيذى لإدارة شئون الوافدين بالجامعة، والدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الإفريقية، ظهر اليوم الأحد ٢٠٢٠/١/١٩، مقر الإدارة العامة للطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية بمبنى إدارة الجامعة، ضمن مبادرة أدرس في مصر، والتى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر، وتقديم خدمة متميزة للطلاب الوافدين.وصرح الكردي بأن انشاء إدارة الوافدين بالجامعة جاء فى إطار حرص الجامعة على إنشاء إدارة للوافدين بمقر الجامعة لتقديم أفضل خدمة للطلاب الوافدين تتضمن تيسير إجراءات التحاقهم بجامعة الإسكندرية، وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وانتظامهم فى العملية التعليمية من بداية العام الدراسى، وكذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم واستقبالهم بسهولة من خلال إعداد الكوادر الفنية المدربة، للتعامل معهم، وكذا إنهاء إجراءات قبول أوراق الطلاب بسهولة ويسر.فيما أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتسنى من خلال إنشاء إدارة للوافدين بالجامعة تقديم كل أوجه الرعاية للطلاب الوافدين من جميع الدول، وكذلك تسهيل عمليات التواصل معهم، بالتعاون مع الجهات الخاصة بهم كسفارات وقنصليات بلادهم في مصر، والإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي.وقالت الدكتورة هالة مقلد، إن هذه الإدارة تقدم خدماتها للطلاب الوافدين عن طريق التواصل مع مكاتب التمثيل الثقافي للدول المختلفة في مصر لمتابعتهم وحل مشاكلهم، وتسهيل وتوجيه إجراءات وتلقي الأوراق الخاصة بهم وسرعة مراجعتها وإصدار قرارات القبول وشهادات التخرج، وأيضًا متابعة كل ما يخص الطالب الوافد، وتنظيم دورات تدريبية للطلاب الوافدين في مجالات مثل الحاسب الآلي واللغات وغيرها، وإنهاء الإجراءات الأمنية الخاصة بالطلاب والإجراءات الخاصة بالإقامة، وتقديم الإرشادات الخاصة بالخدمات المختلفة (علاجية- ثقافية- ترفيهية) المتاحة للطلاب داخل الجامعة.حضر الافتتاح عدد من الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الإسكندرية من دول المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وفلسطين والبحرين وجنوب السودان ونيجيريا.