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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مؤتمر سنوي للجامعة الأمريكية بالقاهرة لغير الناطقين بالإنجليزية

الأحد 19/يناير/2020 - 05:42 م
الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية
إسراء جمال
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تستضيف كلية التعليم المستمر ومجلس NileTESOL المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لتدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها بعنوان "التدريس الديناميكي: تبادل وجهات النظر والتدريبات الملهمة"، في قاعة باسيلي، الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، يومي الثلاثاء والأربعاء في التاسعة صباحًا.

يضم المؤتمر جلسات عامة وورش عمل وحلقات نقاش وندوات وجلسة ملصقات، تناقش الجلسات العامة عدة موضوعات منها التفكير وتحليل واستعادة التجارب الملموسة من أجل تعليم مؤثر، وإعداد الطلاب للمستقبل، وإدارة الفصول الرقمية، وخلق مساحة للإلهام في الفصول الدراسية.

تشمل الموضوعات الأخرى محو الأمية البصرية وقوة الصورة، وكيف أن القراء الناجحون هم طلاب ناجحون، والطريقة لجعل مدرس اللغة الإنجليزية فعالًا.

يتحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد موسى، رئيس NileTESOL، والدكتور إيهاب عبدالرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور جيمس كيترير، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماثيو هندرشوت، العميد المشارك لجمعية المكتبات الأمريكية، ومي مجدي، الرئيس المشارك لـNileTESOL 2020ودينا أبوالمجد، الرئيس المشارك لـNileTESOL 2020.

كما يتحدث في الجلسات العامة ناتاشا أجراوال، من المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية في مصر بالسفارة الأمريكية، وسوزيتبيتيت، محررة ELT بدار نشر يورك برس، ونيكبيتشي، مدير إصدارات نيك بيتشي، ومها بالي، أستاذ مشارك ممارس بمركز التعلم والتدريس، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

أما المتحدثون في الجلسات الأخرى هم أليكس وارن، المدير الأكاديمي ومدرب المعلمين بـILB، وزاهد خوخر، المدير الإقليمي والمتخصص الرقمي بـMEB ونيكباجولي، مدرب معلمين مستقل، المجلس الثقافي البريطاني.

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