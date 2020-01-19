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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

هاني البحيري يستعد للمشاركة في أسبوع الموضة الفرنسي (صور)

الأحد 19/يناير/2020 - 05:36 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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يستعد مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري للمشاركة بأسبوع الموضة الفرنسي موسم ربيع وصيف عام 2020 وذلك صباح غدٍ الإثنين باعتباره المصري الوحيد والأول الذي يقدم عروضه بأضخم حدث للموضة العالمية في مواسمه المختلفة لقرابة 15 عامًا.

يقدم البحيري عرضه من أحدث خطوط الموضة العالمية لموسم صيف وربيع 2020 كأول مصري داخل متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، ومن المقرر أن تشهد تصميماته فستان زفاف لم يعرض من قبل بفكرة مبتكرة ستكون مفاجأة للحضور من مشاهير المجتمع الأوروبي والعالمي من المهتمين بأحدث خطوط الموضة وبخاصة المصرية التي فرضها البحيري وأبرز تميزها طوال سنوات مشاركته بأسبوع الموضة الفرنسي ومنافسه لكبرى بيوت الأزياء العالمية.

كما يهتم البحيري خلال عرضه بإبراز ألوان تمس الصيف والربيع على تصميماته الراقية تماشيا مع الموضة العالمية من أبيض وذهبي وروز والأصفر والفوشيا، إضافة لاستخدامه خامات وأقمشة متداخلة ما بين الشيفونات والبيبي بلو والفضي والتفتاه الدانتيل وبأفكار جديدة مميزة.

كما انتهى البحيري من اختيار العارضات اللاتي من المقرر أن يتألقن بتصميماته وهن من الفرنسيات والروسيات والإيطاليات بمقاييس عالمية من حيث متوسط الطول الذي لا يقل عن ١٨٠ سم والوزن الذي يتراوح من ٤٨ إلى ٥٠ كيلو جراما، إضافة إلى حجم الحذاء بمتوسط مقاس ٤٠، وغيرها من المواصفات التي تتماشي مع ابراز التصاميم المتنوعة في أسبوع الموضة الفرنسي.

يعد هاني البحيري سفيرًا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، وشارك مؤخرا كأول مصرى بأسبوع الموضة الإسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، إضافة الى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان، إضافة إلى اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره الأب الروحي وليكون داعمًا لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي.

وانفرد هاني البحيري للعام الثالث على التوالي بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، والذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.

وارتدت فستان العام الأول الفنانة يسرا اللوزي وبلغت قيمته 5 ملايين دولار، والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية نيكول سابا والذى قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

ومؤخرًا فوجئ الجميع من متابعي الموضة العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر.

وتميز الفستان بذيل عريض مطرز بالكامل من الألماس وقصير من الإمام بشكل مختلف عن بقية فساتين الزفاف التى قدمها هانى البحيرى من قبل.

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