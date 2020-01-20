قيادى فى الإدارة الذاتية لشمال سوريا يكشف هوية مرتزقة أردوغان

كشف الدكتور أنور مشرف، مستشار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن معظم الإرهابيين الذين تم نقلهم من سوريا إلى ليبيا، ينتمون إلى تنظيم القاعدة وداعش وجماعة النصرة، لافتًا إلى أن عملية النقل تتم عن طريق الجو عبر الطيران التركي إلى طرابلس.وتابع «مشرف»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن من بينهم عناصر من الجيش الوطني السوري، أو ما يسمى بـ«الجيش الحر»، موضحًا أن الذين كانوا يقاتلون في شمال وشرق سوريا ارتكبوا أفظع الجرائم من عمليات اغتيال للمدنيين وانتهاكات لحقوق الانسان.وأشار القيادي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلى أن السبب في ذلك الرئيس التركي الذي يتزعم التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين، لافتًا إلى أن عملية نقل الارهابيين تتسق مع فكر الإخوان، الذين يرفضون الاعتراف بالتقسيم الجغرافي.وقال «مشرف»: « الإخوان يعتقدون أن أي مكان يتواجد فيه عناصر هذه الجماعة يجب أن يقدمون له الدعم، ولا يقيمون أي اعتبار للجنسية أو الحدود».