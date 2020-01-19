اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة دون تمثيل وزارى

تعقد اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة من الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، اجتماعًا في الخرطوم الأربعاء والخميس المقبلين، للخروج بمسودة اتفاقية حول ملء وتشغيل سد النهضة، وآلية فض المنازعات التى قد تنشأ مستقبلا.كما أنه في حالة التوافق بين الدول الثلاث سوف يتم الإعلان، يوم الخميس المقبل، عن مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل السد الإثيوبي عقب انتهاء اجتماعات الخرطوم، حيث تم خلال اجتماع واشنطن تقييم سير المفاوضات التي تمت خلال الشهرين الماضيين حول ملء وتشغيل سد النهضة.وقال المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إن الاجتماعات تضم اللجان الفنية والقانونية المكونة من الأطراف الثلاثة غير ممثلة وزاريا، للاتفاق على المسودة التى خرجت من الاجتماع السابق وتضمنت 6 بنود أساسية تتضمن قواعد التشغيل وآليات التطبيق وكميات التصرفات التى سيتم إطلاقها طبقا للحالات المختلفة، وما سيتم بشأن لجنة فض المنازعات التى وردت فى النقطة السادسة.