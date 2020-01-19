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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تطلق أحدث نسخة لبرنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus

الأحد 19/يناير/2020 - 04:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاتن غلاب
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أعلنت مصر للطيران عن إطلاق النسخة المطورة من برنامجها EGYPTAIR Plus اعتبارًا من يوم الغد الموافق 20 يناير 2020. حيث أطلقت الشركة مستوى جديد للعضوية وهو المستوى الإيليت (Elite) ليكون هو المرحلة التالية لترقية العضوية بعد المستوى الذهبي ويسبق الوصول إلى المستوى البلاتيني وبذلك تصل عدد المستويات الخاصة بالبرنامج إلى خمسة مستويات، وهي (الأزرق والفضي والذهبي والإيليت والبلاتيني).

وكجزء من التطوير الذي قامت به الشركة على البرنامج، فقد حرصت الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية على اختيار تصميم جديد لبطاقات البرنامج بما يعكس التاريخ الفرعوني العريق، حيث يُجسد التصميم الجديد صورة الملكة إيزيس وهى الإله الأم للملك حورس شعار شركة مصر للطيران، ما يعمل على ربط بطاقات البرنامج بالثقافة الفرعونية العريقة ويمنحها طابعًا مميزًا عن غيرها من شركات الطيران. وذلك في إطار خطتها الطموحة لتطوير المميزات التي يحصل عليها عملاء الشركة الوطنية حول العالم خلال جميع مراحل سفرهم.

وتحرص مصر للطيران دائمًا على تقديم العديد من المزايا المطورة لعملائها، كما أننا نسعى دائمًا لتحقيق متطلبات العملاء لجعل تجربة سفرهم أكثر تميزًا خاصة بعد الزيادة الكبيرة في عدد الأعضاء التي شهدها البرنامج خلال الفترة الماضية وتتيح النسخة الجديدة من البرنامج العديد من المزايا الجديدة حيث يسمح للعملاء الذين حققوا 300,000 ميل من أميال السفر من تاريخ وصولهم إلى المستوى الذهبي بالانتقال إلى مستوى العضوية الإيليت الجديد. كما يمنح هذا المستوى الحصول على نسبة أميال إضافية بنسبة "35%" عند السفر على رحلات مصر للطيران مما يتيح للعملاء فرصة أكبر لاستبدال أميالهم بتذاكر سفر سواء على رحلات مصر للطيران أو على أي شركة من شركات تحالف ستار، كما تم استحداث مزايا جديدة، والتى تتيح لأعضاء مستويي الإيليت والبلاتيني إمكانية تحويل الأميال لأعضاء آخرين من اختيارهم، وكذلك إمكانية شراء الأميال للاحتفاظ بالمستوى سواء الإيليت أو البلاتيني".

جاء اختيار مميزات العضوية الجديدة أو شكل البطاقة بناءً على دراسة لاحتياجات العملاء كما تم عرض التصميم الجديد على مجموعة من العملاء بالبرنامج بالصورة التي تعبر عن شخصية الشركة وفي نفس الوقت بما يتوافق مع أذواق السادة العملاء. وتأتي هذه المزايا فى إطار حرص مصر للطيران على تطوير الخدمات المقدمة للركاب، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لعضويتها في تحالف ستار.

كما تسمح المزايا الجديدة للأعضاء بمستويى الإيليت والبلاتيني التمتع بإمكانية شراء أميال للحفاظ على مستوى العضوية بالإضافة الى العديد من المميزات الأخرى على رحلات مصر للطيران أو الشركات الأعضاء بتحالف ستار مثل إمكانية دخول حاملي البطاقات الذهبية والإيليت والبلاتينية إلى أكثر من 1000 استراحة حول العالم وغيرها من المميزات".

من الجدير بالذكر أنه يمكن لعملاء مصر للطيران الانضمام إلى برنامج EGYPTAIR Plus عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج www.egyptairplus.com، وسيمكن للعملاء استلام البطاقات الجديدة عند موعد التجديد المقبل لبطاقاتهم. وللاستفسار عن المميزات الجديدة للبرنامج، يُرجى التواصل مع 1717 من أي محمول أو الدخول على الموقع الإلكتروني egyptairplus.com.

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