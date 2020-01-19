النيابة تعاين مسرح جريمة قتل مسنة داخل مزرعة فى حلوان

انتقل فريق من نيابة حلوان، تحت إشراف المستشار أحمد سليم، رئيس النيابة، اليوم الأحد، لموقع حادث العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل مزرعة للمواشي ملكها في حلوان، للوقوف على ملابسات الحادث ومناظرة الجثة.وكلفت المباحث الجنائية، بسرعة التحريات حول الحادث وتفريغ كاميرات الطريق واستدعاء أشقائها وأقاربها لاستجوابهم حول الحادث.وكشفت التحريات الأولية، عن أن وراء الواقعة لصوصا مجهولين، فوجئوا أثناء قيامهم بسرقة المواشي ملك الضحية، فجر اليوم، بوجودها وقتلوها، ولاذوا بالفرار بعد تنفيذ سرقتهم.تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة الملاءة، دائرة القسم مفاده، اكتشافه جثة شقيقته مقتولة، داخل مزرعة المواشي ملكهم، وسرقة عدد من المواشي.وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "و. ف"، في مقتبل العقد السادس من العمر، ومسجاة على ظهرها، وترتدي ملابسها بالكامل.وبسؤال شقيقها أفاد بأن شقيقته تذهب لحلب المواشي، فجر كل يوم، لتبيع الحليب لأهالي المدينة، إلا أنه فوجئ بتغيبها على غير المعتاد، وذهب ليطمئن عليها، واكتشف الواقعة.وتشير التحريات الأولية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة لصوص مواشي، وأن الجريمة بدافع السرقة، وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.