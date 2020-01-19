«ريا وسكينة تاني» بمسرح رومانس بالقاهرة الخميس المقبل

تعود مسرحية "ريا وسكينة تاني" للعرض مرة أخرى بالقاهرة على مسرح "رومانس"، بداية من يوم 23 يناير الجاري، وذلك بعد انتهاء عرضها على مسرح "تياترو النيل" بالإسكندرية.وقالت الفنانة بدرية طلبة: إن المسرحية سيعاد عرضها في إجازة منتصف العام بدءًا من 23 يناير الجاري على مسرح "رومانس" بالقاهرة، مشيرة إلى أنها تجسد دور"ريا" بالمسرحية، فيما تلعب الفنانة انتصار شخصية "سكينة"، ويجسد الفنان حمدي الوزير دور "عبدالعال"."ريا وسكينة تاني" من بطولة بدرية طلبة، وانتصار، وحمدي الوزير، ورضا إدريس، ومن تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، وتتناول المسرحية الشق الآخر من قصة "ريا وسكينة" بشكل كوميدي هادف.