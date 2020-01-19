أسبوع سيطرة حماقى على حفلات دبى والمغرب والقاهرة

تكريم مستقبل وطن

تكريم كذا آرت المغرب

حماقي يشيد بالمغربية سلمى رشيد

عقب النجاح الكبير الذي حققه النجم محمد حماقي وتألقه بأضخم الحفلات الجماهيرية بموسم الرياض، وبمجرد الانتهاء من وضع بصمة مميزة له لدى محبيه بالمملكة العربية السعودية والخليج العربي، استطاع أن يسيطر فى مدى أقل من أسبوع على أهم الأحداث الفنية التي أقيمت بكبري العواصم والمدن العربية بالقاهرة ومدينة كازابلانكا المغربية ومدينة دبي الإماراتية.أولى حفلات حماقي كانت داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة الجديدة، حيث أشعل احتفالية لتكريم أبرز نجوم الفن والرياضة والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم، خلال عام 2019، والتي نظمها حزب مستقبل وطن، حيث شارك الجميع حماقي وصلات الغناء والرقص التي أشعلها حتى قرب منتصف الليل، وتم تكريم حماقي كأفضل مطرب من قبل الحزب.أما الحفل الثاني لحماقي فكان خلال تكريمه في الدورة الرابعة لمهرجان "كذا آرت" الذى أقيم فى مدينة كازابلانكا بالمغرب وحصوله على جائزة نجم عام 2019 وسفير الإنسانية بحضور عدد كبير من نجوم العالم العربي وعلى هامش المهرجان عقد مؤتمرًا صحفيًا كشف خلاله عن تدربه على ممارسة اللهجة المغربية من أجل تقديم أغنية بها تم الاستقرار عليها بالفعل ولم يكشف عن تفاصيلها.وأشاد حماقي خلال مؤتمره الصحفي بـ"كازابلانكا" بأداء الفنانة المغربية سلمى رشيد لأغنية "ما بلاش" قائلا: "فنانة موهوبة وأعتبرها حالة فنية خاصة، وأتشرف بأن تغنى لى كما فعلت المطربة جنات من قبل، كما أتشرف بأن يجمعنا دويتو غنائى، إذا تواجد مشروع جيد فلا مانع أن أتعاون معها".واختتم حماقي جولته بحفل جماهيري ضخم بمدينة جميرا بدبي الإماراتية ضم مختلف الجنسيات العربية والأجنبية ضمن فعاليات الدورة الـ25 من مهرجان دبي للتسوق.وقدم حماقي عددا كبيرا من أغانيه المحببة لدى الجمهور منها "مابلاش"،"راضيني"، "يزلزل"،"ياستار"،"ناويها"، "مايني"،"جرى إيه"، "واحدة واحدة"، "داري" و"أحلى حاجة فيكي"، "قالوا عنك".. بالإضافة إلى أغنيته التي صورها مؤخرا "رسمك في خيالي".. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع طوال وجوده على المسرح واختتم الحفل ب "أم الدنيا" التي أشعلت حماس الجميع.وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي إشادة بسيطرة حماقي على أهم الفعاليات الفنية بمصر والعالم العربي مما جعل محبيه يعلقون بعبارات ضد الحسد مثل "ربنا يحفظه" و"touch wood".. وغيرها.وعقب انتهاء جولة حماقي بالعالم العربي توجه للعاصمة اللبنانية بيروت لمواصلة تصوير حلقات الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، حيث يعد المصري الوحيد المشارك بأكبر برنامج لاكتشاف المواهب من الأطفال كعضو لجنة تحكيم مع النجم اللبناني عاصي الحلاني، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم.