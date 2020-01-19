نتنياهو: أتباحث مع العالم بشأن الخطر الإيراني في «ذكرى الهولوكوست»

قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، إنه سيناقش مستجدات الأوضاع في المنطقة مع الرؤساء الذين يشاركون في إحياء ذكرى محرقة الهولوكوست، التي تنظمها "تل أبيب"، نهاية الأسبوع الجاري.وأضاف نتنياهو أنه سيناقش معهم التمركز الإيراني في المنطقة، تحديدا سوريا والعراق، والمستجدات الأمنية بعد اغتيال أمريكا لقاسم سليماني قائد «فيلق القدس» بالحرس الثوري الإيراني، داخل بغداد، مطلع الشهر الجاري، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.ويشارك 41 رئيسًا حول العالم، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، في احتفالية إحياء ذكرى المحرقة النازية لليهود «الهولوكوست»، والتي تقيمها إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري.