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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيد القصير فى زيارة مفاجئة لحديقة الأورمان والمتحف الزراعى

الأحد 19/يناير/2020 - 04:16 م
السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة
عبدالناصرمحمد
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قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم بزيارة مفاجئة إلى حديقة الأورمان وتفقد أرجاء الحديقة التي أنشئت سنة 1873 وتبلغ مساحتها 28 فدانًا بجوار جامعة القاهرة بالجيزة وتضم مجموعة من الزهور والأشجار النادرة وتنوع نباتي أكثر من 1200 نوع نباتي.

القصير طالب بضرورة التفكير خارج الصندوق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحديقة وتطويرها وزيادة وسائل الترفيه فيها والاهتمام بنظافتها ورفع كفاءتها حتى تجذب المواطنين وتحقق إيرادات للدولة.

كما قام الوزير أيضا بزيارة مفاجئة إلى المتحف الزراعي وطالب بضرورة الإسراع في انتهاء تطويره وافتتاح أبوابه للجمهور والاستفادة منه باعتباره من أصول الدولة التاريخية المهمة غير المستغلة، والذي أنشئ عام 1930 على مساحة 30 فدانا بمنطقة متميزة بين الدقي والمهندسين ويعرض تاريخ الزراعة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ وينفرد بمجموعة أثرية زراعية كاملة.

ويشمل 10 مبان هامة هي: متحف المقتنيات التراثية، متحف القطن، متحف الزراعة في العهد اليوناني، متحف المجموعات العلمية، متحف المجموعات النباتية، متحف الزراعة المصرية القديمة، ومتحف البهو السوري، فضلًا عن متحف الصداقة المصرية الصينية، كذلك يضم قاعة السينما الملكية، والمكتبة الثقافية والتي تحوي كتاب وصف مصر.

ويضم أيضًا آلاف المعروضات والمقتنيات التي تقدم في مجملها قراءة تاريخية للزراعة وتطورها في مصر منذ عصر الفراعنة، فضلًا عن نباتات نادرة، ونماذج لآلات زراعية تاريخية، مثل المجرش أو آلة طحن الحبوب، التي يعود تاريخها إلي عدة آلاف من السنين، فضلًا عن الكثير من الصور الفوتوغرافية والأعمال الفنية الزيتية، والتي توثق تطور الأساليب الزراعية لدى الفلاح المصري، وأشكال الحياة الريفية عبر التاريخ.

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