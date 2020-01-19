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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«قاتل ومخرب».. مظاهرة مناهضة لأردوغان على هامش «مؤتمر برلين»

الأحد 19/يناير/2020 - 06:26 م
أردوغان
أردوغان
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نظمت الجاليات العربية في برلين وقفة احتجاجية أمام مقر المستشارية الألمانية في العاصمة برلين ظهر، اليوم الأحد، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر برلين حول ليبيا الذي دعت إليه المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، وشارك به عدد من القادة وزعماء الدول الكبري وذات الاهتمام بالملف الليبي وعلي رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك في الوقفة أعضاء من الجاليات العربية حملت لافتات وإعلام ليبيا ومصر وغيرها من الدول، إضافة إلى لافتات وصور تعبر عن موقفهم، ورددوا شعارات مطالبة بالتحرك الدولي الجاد لتحقيق السلام في ليبيا وإنهاء معاناة الشعب الليبي.

كما ردد المشاركون شعارات مناهضة للتدخل التركي في ليبيا ومحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذين وصفوه بالقاتل والمخرب لدعم الجماعات الإرهابية، لتحقيق مصالحه الشخصية ومصالح جماعته الإرهابية علي حساب دماء ومصالح الشعب الليبي الشقيق.

وشهدت العاصمة الألمانية برلين أيضًا مظاهرة حاشدة بدأت منذ الصباح للأكراد المقيمين في ألمانيا ضد استقبال ألمانيا رجب طيب أردوغان، وعرضوا لافتات تعبر عن جرائمه بحق شعبهم، ودعمه المتزايد للجماعات الإرهابية.

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