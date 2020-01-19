صورة جماعية للقادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

التقط القادة والزعماء المشاركون في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، صورة تذكارية قبيل انطلاق المؤتمر.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل مساء الأمس، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.ينعقد المؤتمر بعد 5 أيام من دعوة وجّهتها ألمانيا بهدف "دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المُصالحة الداخلية بين طرفي النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية"، حسبما أعلن في وقت سابق المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت.كما يهدف إلى وقف كل التدخلات الخارجية في الشئون الليبية وعدم استخام النفط "كأداة حرب"، حسبما صرّح المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة في مقابلة من برلين مع فرانس برس.وأعربت ألمانيا عن تفاؤلها بشأن صياغة اتفاق لتسوية الصراع في ليبيا خلال المؤتمر. وقال وزير خارجيتها هايكو ماس إن بلاده لديها رؤية تُفيد بأن "الصراع العسكري لا يمكن تسويته إلا عندما ينتهي التأثير الخارجي".