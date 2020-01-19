التفاصيل الكاملة لضبط «عذراء» تمارس الدعارة في المهندسين

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة فتاة عذراء، بتهمة ممارسة الدعارة وتقدم شقيقتها لراغبي المتعة الحرام، عقب ضبطهما في نطاق منطقة المهندسين، لمحكمة الجنح لاتهامهما بممارسة الدعارة.وكشف محضر الضبط الذي حصلت "الدستور"، على نسخه منه والمحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة للآداب، أن الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، رصدت حسابا على موقع خاص بالإعلانات الجنسية تقوم من خلاله صاحبة الحساب بنشر صور إباحية لجسدها دون الوجه وتعلن عن استعدادها للممارسة الجنسية بمقابل مادي وذلك بالمخالفة للقانون.وأضاف المحضر، أنه بإجراء التحريات ومن خلال المعلومات الواردة إلى ضباط الإدارة من مصادرهم السرية، أكدت أن وراء تلك الإعلانات الجنسية، إحدى الفتيات وتدعى "شيماء. س" تقيم بمنطقة العبور واعتادت الإعلان عن نفسها للممارسة الجنس وتسهيل دعارة نفسها وغيرها من النسوة الساقطات، مشيرا إلى أنها تمارس نشاطها بمنطقة المهندسين وتتردد على الكافيهات والملاهي الليلية لممارسة نشاطها المؤثم.وأضاف المحضر، أنه جرى تكليف أحد مصادرهم السرية الموثوق فيها للتعامل مع المتحري عنها والوقوف على ما لديهم من معلومات للعمل على ضبطها وإيقاف نشاطها المؤثم وبالفعل أمكن محادثتها ومن خلال خاصية الرسائل بحسابها الخاص على موقع جنسي وقامت صراحة بالإعلان عن نفسها وعن استعدادها لممارسة الجنس وأرسلت رقم هاتفها وعقب ذلك تم الانتقال لخاصية "واتس اب" حيث أرسلت صورا إباحية لجسدها دون الوجه يظهر فيها مواطن العفة لديها، وحددت موعدا للقاء بشارع جامعة الدول العربية، وخلال محادثتها طلبت مبلغ مالي 3 آلآف جنيه مصري، وأعلنت عن استعدادها استقدام فتاة أخرى للممارسة الجنس مقابل ذات المبلغ.وأشار المحضر، إلى أنه فور تحديد موعد ومكان للقاء قام ضابط الإدارة باصطحاب المصدر السري وقوة من الشرطة السرية التي تم توزيعها لتأمين المكان وأثناء ذلك حضرت المتحري عنها وبرفقتها فتاة أخرى وتقابلت مع المصدر السري ودار بينهما حديث مطول تعارف خلالهما كل واحد على الآخر وقدمت نفسها ومن يرافقها وأعلنت عن استعدادها لممارسة الجنس، وطلبت المقابل المادي تمهيدا للانتقال وبدء الممارسة.ولفت المحضر، إلى أنه أثناء ذلك أشار إليهم مصدرهم، فقاموا بالتوجه إليه واستيقاف الفتاتين وبمناقشة المصدر أعاد عليهما ما دار بينهما.وأوضح المحضر، أنه بمواجهتهما أقرا بما دار بينهما وبفحص المتحري عنها تبين أنها تدعى "شيماء. س"، 36 عاما، وتقيم بمصر الجديدة، وبفحص الثانية تبين أنها تدعى "مروة. س" شقيقه الأولى، دون عمل، 24 سنة.وبمواجهة الأولى، أقرت أنها أنشات الحساب المشار إليه للإعلان عن نفسها لممارسة الجنس وأنها اعتادت على تقديم نفسها وتسهيل دعارة النسوة الساقطات ومنهن شقيقتها للممارسة الجنس وأنها لا تمارس إلا من الخلف فقط لكونها عذراء.وبمواجهة الثانية، أقرت بما جاء بأقوال الأولى وأنها اعتادت على ممارسة الدعارة بقوادة شقيقتها الأولى.