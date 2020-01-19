لقاء فكري مع المهندس هاني عازر بمعرض الكتاب الخميس

يستضيف اللقاء الفكري الذي يقام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، المهندس هاني عازر، والذي يعد أحد مبادرة سفراء معرض الكتاب، وذلك في تمام الخامسة مساء يوم الخميس المقبل، بالقاعة الرئيسية.والندوة هي باكورة لقاءات سفراء المعرض، وتديرها الإعلامية منة الشرقاوي.يذكر أن الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ينطلق الأربعاء 22 يناير وتستمر حتى 4 فبراير، بمشاركة 900 دار نشر مصرية وأجنبية من 38 دولة، حيث تم اختيار دولة السنغال كضيف شرف، والعالم الدكتور جمال حمدان شخصية العام.‎يذكر أن الهيئة العامة للكتاب أطلقت مبادرة "سفراء معرض القاهرة الدولي للكتاب" لأول مرة في تاريخ المعرض؛ والتي تأتي في إطار دعم وتطوير المعرض، والتي ترعاها وزارة الثقافة التي تتبعها الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع مجلة "إيجيبشيان جيوغرافيك".