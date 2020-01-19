مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمخطط تنمية أراضي الساحل الشمالي

◄ مدبولي: الانتهاء من وضع تصور شامل لمشكلات المستثمرين بالساحل الشمالي وتصنيفها وآليات التعامل معها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمخطط تنمية أراضي الساحل الشمالي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أنه تم إعداد تصوّر شامل للحالات الموجودة ومشكلات المستثمرين بالساحل الشمالي، وتصنيفها، وآليات التعامل معها، ومن ثم سيتم عرضها على رئيس الجمهورية، تمهيدًا لبدء التنفيذ على الفور.وخلال الاجتماع، تم استعراض الأعمال التي انتهت إليها اللجنة، التي تم تشكيلها بشأن أراضي الساحل الشمالي برئاسة وزير الإسكان، فيما يتعلق بتقسيم كل التصرفات طبقًا للتعامل القانوني الذي سيتم مع تلك التصرفات وتقسيمها إلى أراض بحسب نسب التنفيذ بها تتراوح ما بين 0- 30%، وأراض نسب تنفيذها من 31- 50%، وهناك أراض نسب تنفيذها تتراوح ما بين 51%- 70%، كما يوجد أراض نسب تنفيذها من 71%- 99%.وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالي في إطار نقل الطريق الساحلي العلمين- مطروح- السلوم، في مساحة المنطقة الواقعة تحت الدراسة والممتدة من الشاطئ وحتى الطريق الساحلي جنوبًا فيما بين برج العرب شرقًا والسلوم غربًا، بواجهة شاطئية 470 كم، وتنقسم إلى ثمانية قطاعات رئيسية، وهي: السلوم، والنجيلة، وغرب مطروح، وشرق مطروح، ورأس الحكمة، والضبعة، وسيدى عبدالرحمن، والعلمين والحمام.وأوضح المتحدث الرسمي أنه تمت كذلك الإشارة للموقف التنفيذي لمخططات تطوير قطاع عجيبة وترتيب الأراضي التي تبلغ مساحتها 3500 فدان، ومقترح تخطيط القطاع بالكامل، مع تحويل مسار الطريق الساحلي لإضافة مساحات أخرى إضافية ساحلية، وفي الوقت نفسه تم استعراض مخطط تطوير قطاع ميناء حشيش- علم الروم- الجراولة وترتيب الأراضي البالغة مساحتها 8750 فدانًا.كما تطرّق الاجتماع لمخطط تطوير قطاع الضبعة: جميمه وترتيب الأراضي، والتي تقدر بنحو 7700 فدان، ومخطط شبكة الطرق المقترحة، والمواقع السياحية التي ستظل في مواقعها، والمواقع السياحية المقترحة للاستثمار، إلى جانب الخريطة الاستثمارية لقطاع جميمة، كما تم استعراض المخطط التطويري لقطاع رأس الحكمة، الذي تبلغ واجهته 50 كم على الساحل، بالإضافة للمخطط التطويري لقطاع غرب سيدي عبدالرحمن، والمواقع المقترحة للاستثمار، إلى جانب استعراض مخطط تطوير قطاع أم الرخم- القصر وترتيب الأراضي، والذي تبلغ مساحتها 5000 فدان، ومخطط تطوير قطاع الضبعة: فوكه وترتيب الأراضي بمساحة 8000 كم، إلى جانب مخطط تطوير قطاع الضبعة: الجلالة - الزيتونة وترتيب الأراضي بمساحة 9200 فدان، والمخطط التطويري لمنطقة كليوباترا في مدينة مرسى مطروح منطقة إعادة التخطيط ومساحته 630 فدانًا.واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن مخططات تطوير الساحل الشمالي تستهدف تعظيم الاستفادة من أراضي هذه المنطقة، من خلال إعادة تعديل حدود الأراضي لتحقيق التناسب بين واجهة القطعة وعمقها، وإتاحة مساحة بكل قطاع وإنشاء تجمع عمراني ساحلي جديد متكامل (سكني- خدمي- سياحي)، معربًا عن تطلعه لبدء تنفيذ مشروعات التطوير خلال القريب العاجل.