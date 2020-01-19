القباج توزع قروضًا صغيرة على أبناء محافظة الوادى الجديد

وزعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، قروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على ٥٠ مستفيدًا بمحافظة الوادي الجديد.وأكدت وزيرة التضامن خلال زيارتها محافظة الوادي الجديد، اليوم، أن هذه القروض يتم تمويلها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، منها الجمعية الشرعية وجمعية مصطفى محمود وجمعية البر والتقوى.وفى إطار جولتها سلمت وزيرة التضامن عددا من الأجهزة والتجهيزات للعرائس بالمحافظة.وزارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، محافظة الوادي الجديد في أول زيارة للمحافظة منذ توليها حقبة الوزارة، رافقها اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد والسفير الإيطالي بالقاهرة وعدد من نواب البرلمان وممثلي الجمعيات الأهلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.