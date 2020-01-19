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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الصحة» تتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال

الأحد 19/يناير/2020 - 03:39 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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وزيرة الصحة توجه بعرض مريضة على لجنة العلاج بالخارج

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، التشغيل التجريبي لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة كانت قد وجهت بتشغيل المستشفى تجريبيًا بدايةً من 18 يناير الجاري.

كما أشادت الوزيرة بسرعة الانتهاء من وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمستشفى، والتي كانت قد وجهت بسرعة الانتهاء منها خلال زيارتها الأخيرة، كما حرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، مؤكدة أن مستشفى العديسات سيصبح مستشفى متخصصًا في جراحات الأطفال، وسوف يخدم محافظات جنوب الصعيد، حيث تم إنشاؤه وفقًا لمعايير الأكواد العالمية لبناء المستشفيات، ويضم المستشفى كل التخصصات الطبية للأطفال من جراحات وقساطر قلبية، وجراحات متقدمة، وعظام، وزراعة قوقعة للأطفال.

وذكر مجاهد أن المستشفى مكون من أرضي و3 أدوار متكررة، بسعة 105 أسرة، ويشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سرير رعاية مركزة، وقسم للقسطرة القلبية، و17 عيادة خارجية.

وخلال الجولة استوقفت الوزيرة سيدةٌ تطلب علاج نجلتها بالخارج، وعلى الفور وجهت الوزيرة بسرعة عرضها على لجنة العلاج بالخارج بالقاهرة، على أن يتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة للعرض على اللجنة، مؤكدة لها أن الدولة حريصة على توفير الخدمة الطبية اللائقة لمواطنيها.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد، والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

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