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إيمان الشقيرى تكتب: فى أعمال حسام السيد رأيت السكون والحب والمناجاة

الأحد 19/يناير/2020 - 03:15 م
إيمان الشقيري
إيمان الشقيري
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«لو لم نأكل الثمرة ما كنت تذوقت طعم التين أو الصدفة، ما كنت عرفت الشعور بالوحدة في غيابك».

أستَدعيتُ ذلك النص من رواية «الكون في راحة اليد» لـ«جيوكوندا بيلي» عند حديثي المُطول مع الفنان حسام السيد عن معرضه الأول «إشراقات نحتية» بقاعة «نهضة مصر» في مركز «محمود مختار الثقافي» ومشاهدتي له.

يبدو أن تجربة الفنان قد مرَّت بعدة مراحل يهتم جميعها بالعلاقة التبادلية بين الإنسان والأرض، ويسرد أفكاره بهدوء واضح في منحوتاته، منذ نزول آدم الأرض، والذي جسَّده في تمثاله المُنحني للأمام، الناظر لأعلى ذى جناحين مُنسدلين على ظهره ممسكًا بيده حقيبة، مطرودًا أو مغفورًا له حاملًا مستقبله في حقيبته أو ماضيه، العديد من التساؤلات حقًا، تقودنا إلى المزيد من المشاعر المُختبئة في تماثيله النصفية، والتي بدت وكأنها ممتدة بجذورها في الأرض، مترابطين معًا حاملة الزهور بداخلها، باحثة عن الخلاص والطمأنينة والحب.

اعتمد حسام السيد على المبالغة في بعض أعماله، ففي استطالة آدم وصراعه المختزل في جناحيه بين المادي والروحاني رأيت النحات العالمي «ألبرتو جياكوميتي»، وفي ضخامة اليد استدعيت أسلوب الفنان المصري حامد عويس، في مخيلتي فنرى دمجًا وتأثرًا تلقائيًا من الفنان لفنانين كبار آخرين بوعي وحس معتدلين رأيناهما بشكل واضح عبر تاريخ الفن.

يقول الفنان عن تجربته الأولى «إن الإنسان مرتبط بكل ما حوله، لأنه جزء من كل شيء يعيش ويتعايش في تناغم، الأرض كانت البداية ومنها خُلقنا، وهذا ما دفعني إلى ترجمة علاقة الإنسان بالطبيعة في أعمالي، فهناك تواصل مستمر بينهما، حيث تهلك أشياء وتتلاشى وتندمج بالأرض ثم تشرق من جديد، وهي فكرة الديمومة، حيث التواصل المستمر بين ما ينتهي وما يبدأ لتُشرق من جديد على شكل زهرة صغيرة تستعد لأن تتفتح أوراقها».

ثم يستكمل «الإنسان تعلم الكثير من الأشياء التي حوله ثم عبر عن نفسه وعن علاقته بكل ما هو مخلوق وبكل ما هو حي، فقد كانت أشكالي وكأنها أشجار تتحرك في سكون وصمت وتضع جذورها في الأرض بهدوء، فهذا ما ألهمني به النبات وتخيلت أن لكل ما حولنا روح مثلنا، وقصص تتشابه وقصصنا التي نعيشها، فلكل منا قصة، بل العديد من القصص، الذاتية والمرتبطة بما يحيط به».

ويواصل «لقد تابعت تحركات النباتات والأشجار، وكيف تتحرك وتتسلق وتتشابك مع بعضها البعض كأنها تسعى جاهدة لتقترب من أشياء تأنس بها، وهذا المزج دفعني للتعبير عنه في منحوتاتي».

في أعمال حسام السيد رأيت السكون والحب ومناجاة بين آدم والسماء، رأيت التضحية متمثلة في الكبش وكذا الاحتواء، بورتريهات ناعمة وأجساد نصفية وألوان طبيعية كلون التربة والأرض، آدم وحواء وأرضهما والمستقبل وحقيبة الهموم والأحلام والماضي والغفران، رأيت تجربة صادقة تعبر عن شخصية الفنان وأفكاره وهمومه وبداية أسعدتني.

شارك الفنان في العديد من المعارض الجماعية المحلية منذ 2005 منها معرض مستند بدرب 1718، صالون النحت بأتيليه القاهرة، سيمبوزيوم نوبيا الدولي للنحت على الجرانيت، مسابقة جائزة آدم حنين لفن النحت.

حصل على جائزة الدولة للتفرغ، وجائزة النحت الثالثة بصالون الفيوم الأول.

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