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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن للحاويات والبضائع العامة

الأحد 19/يناير/2020 - 03:03 م
دمياط
دمياط
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استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وغادرته 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء- في بيان اليوم الأحد- أن قطارا غادر الميناء بحمولة إجمالية 1313 طن قمح، كما غادرته 715 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40 ألفا و199 طن بضائع عامة، منها 85 سيارة نقل محملة بـ4407 أطنان قمح؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 35 ألفا و548 طنا، وفي مخازن القطاع الخاص 59 ألفا و814 طنا.

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 1350 طن فوسفات، و105 أطنان رمل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5714 طن خشب، و120 طن مواسير، و9800 طن قمح، و5979 طن حديد، و6200 طن خردة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 780 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 136 حاوية مكافئة، فيما بلغت حاويات الترانزيت 603 حاويات مكافئة.

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