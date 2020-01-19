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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

زعيم المعارضة التركية يحذر من تدفق مسلحي إدلب إلى أنقرة: كارثة

الأحد 19/يناير/2020 - 03:01 م
مال كليتشدار أوغلو
مال كليتشدار أوغلو
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "تركيا الآن"، مقطع فيديو، لزعيم المعارضة التركي كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، يحذر من تدفق العناصر المسلحة من إدلب السورية إلى تركيا، قائلًا "إن من سيأتون من إدلب إلى تركيا أيديهم ملطخة بالدماء، وإذا جاءوا ستحدث كارثة حقيقية في تركيا".

وأضاف كمال أوغلو، خلال كلمته التي سبقت اجتماع مجلس الحزب، أن الأشخاص الذين هربوا من سوريا من قبل إلى تركيا، كانوا سوريين عاديين. لكن الأشخاص الذين سيأتون من إدلب جميعهم أيديهم ملطخة بالدماء. وأعضاء بمنظمات إرهابية. إذا جاء المليون شخص هؤلاء إلى تركيا، حينها ستحدث الكارثة في الدولة".

وانتقد كمال أوغلو السياسات الخارجية لتركيا في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا: «نحن نواجه كارثة في السياسة الخارجية أيضًا. ويجب أن تبنى بناءً على مصالح الدولة. ويجب أن تكون السياسة الخارجية قومية. ولا يجب أن يكون هناك أي نزاعات في السياسة الخارجية. إذا سُلمت السياسة الخارجية للطموحات السياسية لشخص ما، وإذا هُمشت وزارة الخارجية في السياسة الخارجية، ستواجهون حينها صورة مختلفة".

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