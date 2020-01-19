أمطار وسحب.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى عيد الغطاس

بدأ الأقباط صيام "البرامون"، اليوم الأحد، 19 يناير الموافق 10 من الشهر القبطي "طوبة"، وذلك استعدادًا للاحتفال بعيد الغطاس، وغالبًا ما تشهد حالة الطقس فى هذه الأيام تقلبات جوية شديدة، بسبب الشهر القبطى الذى بدأ من 9 يناير ويستمر إلى فبراير.وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحايل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية واضحة وستستمر خلال الفترة المقبلة، وأن الجمهورية ستشهد سحبًا كثيفة وسط غياب آشعة الشمس على مدار فترات طويلة من النهار.وأضاف "شاهين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك أمطارًا غزيرة على السواحل الشمالية، يصاحبها فرص لأمطار خفيفة على القاهرة ومحافظات وجه بحري، وأمطارعلى مناطق متفرقة وخفيفة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه لن تؤثر على الأنشطة اليومية.انخفاض الحرارةوأكد مدير إدارة التحايل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، والتى قد تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع، خلال هذه الأيام، أن تصل درجة الحرارة إلى 17 درجة مئوية، خلال ساعة النهار، وتصل في فترات الليل إلى 10 أو 11 درجة مئوية.وفى وقت سابق من اليوم الأحد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تشير فيه إلى توقع سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.طقس مائل للبرودةوأوضحت الهيئة أن الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من معتدلة إلى مضطربة، وسط ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أمام فيما يخص البحر الأحمر فستكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء، خاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، كما ناشد السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم:القاهرة 11 16شبين الكوم 11 15طنطا 10 15دمنهور 12 16الإسكندرية 13 16بلطيم 13 16مطروح 10 16السلوم 09 15سيوة 07 15بورسعيد 12 16دمياط 12 16الزقازيق 10 17الإسماعيلية 11 17السويس 11 17العريش 11 16رفح 11 15رأس سدر 14 18نخل 07 16نويبع 15 17طابا 12 15كاترين 03 10الطور 12 18شرم الشيخ 16 21الغردقة 13 21مرسى علم 14 20الفيوم 09 16بني سويف 09 16المنيا 08 17أسيوط 07 18سوهاج 08 17قنا 09 18الأقصر 09 18أسوان 11 20أبو سمبل 11 19الوادي الجديد 07 21شلاتين 16 23أبو رماد 17 22حلايب 18 20رأس حدربة 18 20