أمطار وسحب.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى عيد الغطاس
الأحد 19/يناير/2020 - 02:59 م
سارة هانيطباعة
بدأ الأقباط صيام "البرامون"، اليوم الأحد، 19 يناير الموافق 10 من الشهر القبطي "طوبة"، وذلك استعدادًا للاحتفال بعيد الغطاس، وغالبًا ما تشهد حالة الطقس فى هذه الأيام تقلبات جوية شديدة، بسبب الشهر القبطى الذى بدأ من 9 يناير ويستمر إلى فبراير.
وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحايل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية واضحة وستستمر خلال الفترة المقبلة، وأن الجمهورية ستشهد سحبًا كثيفة وسط غياب آشعة الشمس على مدار فترات طويلة من النهار.
وأضاف "شاهين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك أمطارًا غزيرة على السواحل الشمالية، يصاحبها فرص لأمطار خفيفة على القاهرة ومحافظات وجه بحري، وأمطارعلى مناطق متفرقة وخفيفة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه لن تؤثر على الأنشطة اليومية.
انخفاض الحرارة
وأكد مدير إدارة التحايل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، والتى قد تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع، خلال هذه الأيام، أن تصل درجة الحرارة إلى 17 درجة مئوية، خلال ساعة النهار، وتصل في فترات الليل إلى 10 أو 11 درجة مئوية.
وفى وقت سابق من اليوم الأحد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تشير فيه إلى توقع سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
طقس مائل للبرودة
وأوضحت الهيئة أن الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من معتدلة إلى مضطربة، وسط ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أمام فيما يخص البحر الأحمر فستكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء، خاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، كما ناشد السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
القاهرة 11 16
شبين الكوم 11 15
طنطا 10 15
دمنهور 12 16
الإسكندرية 13 16
بلطيم 13 16
مطروح 10 16
السلوم 09 15
سيوة 07 15
بورسعيد 12 16
دمياط 12 16
الزقازيق 10 17
الإسماعيلية 11 17
السويس 11 17
العريش 11 16
رفح 11 15
رأس سدر 14 18
نخل 07 16
نويبع 15 17
طابا 12 15
كاترين 03 10
الطور 12 18
شرم الشيخ 16 21
الغردقة 13 21
مرسى علم 14 20
الفيوم 09 16
بني سويف 09 16
المنيا 08 17
أسيوط 07 18
سوهاج 08 17
قنا 09 18
الأقصر 09 18
أسوان 11 20
أبو سمبل 11 19
الوادي الجديد 07 21
شلاتين 16 23
أبو رماد 17 22
حلايب 18 20
رأس حدربة 18 20
وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحايل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية واضحة وستستمر خلال الفترة المقبلة، وأن الجمهورية ستشهد سحبًا كثيفة وسط غياب آشعة الشمس على مدار فترات طويلة من النهار.
وأضاف "شاهين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك أمطارًا غزيرة على السواحل الشمالية، يصاحبها فرص لأمطار خفيفة على القاهرة ومحافظات وجه بحري، وأمطارعلى مناطق متفرقة وخفيفة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه لن تؤثر على الأنشطة اليومية.
انخفاض الحرارة
وأكد مدير إدارة التحايل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، والتى قد تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع، خلال هذه الأيام، أن تصل درجة الحرارة إلى 17 درجة مئوية، خلال ساعة النهار، وتصل في فترات الليل إلى 10 أو 11 درجة مئوية.
وفى وقت سابق من اليوم الأحد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تشير فيه إلى توقع سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
طقس مائل للبرودة
وأوضحت الهيئة أن الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من معتدلة إلى مضطربة، وسط ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أمام فيما يخص البحر الأحمر فستكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء، خاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، كما ناشد السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
القاهرة 11 16
شبين الكوم 11 15
طنطا 10 15
دمنهور 12 16
الإسكندرية 13 16
بلطيم 13 16
مطروح 10 16
السلوم 09 15
سيوة 07 15
بورسعيد 12 16
دمياط 12 16
الزقازيق 10 17
الإسماعيلية 11 17
السويس 11 17
العريش 11 16
رفح 11 15
رأس سدر 14 18
نخل 07 16
نويبع 15 17
طابا 12 15
كاترين 03 10
الطور 12 18
شرم الشيخ 16 21
الغردقة 13 21
مرسى علم 14 20
الفيوم 09 16
بني سويف 09 16
المنيا 08 17
أسيوط 07 18
سوهاج 08 17
قنا 09 18
الأقصر 09 18
أسوان 11 20
أبو سمبل 11 19
الوادي الجديد 07 21
شلاتين 16 23
أبو رماد 17 22
حلايب 18 20
رأس حدربة 18 20