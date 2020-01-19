رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أمطار وسحب.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى عيد الغطاس

الأحد 19/يناير/2020 - 02:59 م
أمطار
أمطار
سارة هاني
طباعة
بدأ الأقباط صيام "البرامون"، اليوم الأحد، 19 يناير الموافق 10 من الشهر القبطي "طوبة"، وذلك استعدادًا للاحتفال بعيد الغطاس، وغالبًا ما تشهد حالة الطقس فى هذه الأيام تقلبات جوية شديدة، بسبب الشهر القبطى الذى بدأ من 9 يناير ويستمر إلى فبراير.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحايل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية واضحة وستستمر خلال الفترة المقبلة، وأن الجمهورية ستشهد سحبًا كثيفة وسط غياب آشعة الشمس على مدار فترات طويلة من النهار.

وأضاف "شاهين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك أمطارًا غزيرة على السواحل الشمالية، يصاحبها فرص لأمطار خفيفة على القاهرة ومحافظات وجه بحري، وأمطارعلى مناطق متفرقة وخفيفة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

انخفاض الحرارة

وأكد مدير إدارة التحايل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، والتى قد تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع، خلال هذه الأيام، أن تصل درجة الحرارة إلى 17 درجة مئوية، خلال ساعة النهار، وتصل في فترات الليل إلى 10 أو 11 درجة مئوية.

وفى وقت سابق من اليوم الأحد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تشير فيه إلى توقع سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

طقس مائل للبرودة

وأوضحت الهيئة أن الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من معتدلة إلى مضطربة، وسط ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أمام فيما يخص البحر الأحمر فستكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء، خاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، كما ناشد السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
القاهرة 11 16
شبين الكوم 11 15
طنطا 10 15
دمنهور 12 16
الإسكندرية 13 16
بلطيم 13 16
مطروح 10 16
السلوم 09 15
سيوة 07 15
بورسعيد 12 16
دمياط 12 16
الزقازيق 10 17
الإسماعيلية 11 17
السويس 11 17
العريش 11 16
رفح 11 15
رأس سدر 14 18
نخل 07 16
نويبع 15 17
طابا 12 15
كاترين 03 10
الطور 12 18
شرم الشيخ 16 21
الغردقة 13 21
مرسى علم 14 20
الفيوم 09 16
بني سويف 09 16
المنيا 08 17
أسيوط 07 18
سوهاج 08 17
قنا 09 18
الأقصر 09 18
أسوان 11 20
أبو سمبل 11 19
الوادي الجديد 07 21
شلاتين 16 23
أبو رماد 17 22
حلايب 18 20
رأس حدربة 18 20

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: الطقس غدًا لطيف يصاحبه أمطار.. والقاهرة 24 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم لطيف يصاحبه أمطار.. والقاهرة 24 درجة

"الأرصاد": تحسن الطقس وانتهاء الموجة الباردة.. الثلاثاء

الأرصاد: غدًا طقس مائل للبرودة تصاحبه أمطار.. والقاهرة 17 درجة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

منذ يوم

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

منذ حوالي 18 ساعة

الباز: «برنيس العسكرية» أحدثت حالة من الإزعاج فى المنطقة

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد: غدًا أمطار وشبورة مائية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 10

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

رفع أتوبيس سياحى عالق فى منطقة جبل الموتى بسيوة وإنقاذ 48 شخصا

الأرصاد: غدًا أمطار وشبورة مائية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 10

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

«سبارتاكوس» يتسبب في حشد جماهيري بسوهاج

«من قلب النجع».. اللي ميعقطش يجيب طوب

عروض سينما وورش فنية متنوعة بثقافة سوهاج

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم