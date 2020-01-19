رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم القاهرة: الأسئلة واضحة ولا شكوى من امتحانات اليوم

الأحد 19/يناير/2020 - 02:55 م
امتحانات
امتحانات
مصطفى عبدالله
طباعة
صرح محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بأنه، اليوم الأحد، أدى طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019-2020.

وأوضح عطية أنه أدى (164000) طالب وطالبة داخل (707) لجان، بالإضافة لعدد(20)على مستوى الجمهورية من بينهم عدد (6) طلاب وطالبات يؤدون الامتحان بمستشفى (57357).

وأشار وكيل تعليم القاهرة إلى أنه أدى طلاب الشهادة الإعدادية في مادتي الهندسة من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.00 صباحا والتربية الفنية من الساعة 11.30 صباحًا إلى الساعة 12.30 ظهرا.

ويؤدى طلبة (الصم وضعاف السمع) الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.00 صباحا، والطلبة (المكفوفين) الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية (ورقة أولى) من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.00 و(ورقة ثانية) من الساعة 11.30 الى الساعة 1.30 ظهرا.

ولفت وكيل تعليم القاهرة إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومناسبة للوقت وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وجاءت ورقة امتحان الهندسة عبارة عن ورقة واحدة منسقة والخط واضح وكبير بها جميع الأسئلة ولا يوجد أخطاء بالطباعة، كما جاءت الأسئلة واضحة وشاملة لجميع أجزاء المنهج تشمل (سؤال موضوعي وأربع أسئلة مقالية كل سؤال مكون من فقرتين) مرتبة ومتنوعة تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدى الطلاب طبقا للوزن النسبي وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للإجابة ويسمح بالمراجعة.

كما جاءت ورقة امتحان التربية الفنية عبارة عن ورقة واحدة واضحة من حيث الشكل العام والأسئلة شاملة لجميع أجزاء المنهج ومرتبة ومتنوعة بين سؤالين إجباري (ثقافة فنية + تعبير فني) وثلاثة اختياري منهم (التصميم الفني- التذوق الفني- الأشغال الفنية) مناسبة للوقت.

وأشار عطية إلى أنه لم ترد أى شكاوى إلى غرفة العمليات المركزية بالمديرية حتى الآن.

ونصح وكيل تعليم القاهرة الطلبة بعدم اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول، وأكد أن غرفة العمليات ولجنة مكافحة الغش الإلكتروني ترصد أي حالة وتتعقبها؛ لتصل لمصدرها، ويتم التعامل وفق القواعد والقوانين المنظمة لمكافحة الغش بكل صوره.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

إعادة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال المترو

منذ يوم

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

منذ حوالي 15 ساعة

مالم يذكره تسريب محمد علي... قصة تمويل ميليشيا إعلام الإخوان في «90 دقيقة» منذ 3 أشهر

منذ حوالي 15 ساعة

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

رفع أتوبيس سياحى عالق فى منطقة جبل الموتى بسيوة وإنقاذ 48 شخصا

الأرصاد: غدًا أمطار وشبورة مائية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 10

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

«سبارتاكوس» يتسبب في حشد جماهيري بسوهاج

«من قلب النجع».. اللي ميعقطش يجيب طوب

عروض سينما وورش فنية متنوعة بثقافة سوهاج

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم