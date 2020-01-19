تعليم القاهرة: الأسئلة واضحة ولا شكوى من امتحانات اليوم

صرح محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بأنه، اليوم الأحد، أدى طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019-2020.وأوضح عطية أنه أدى (164000) طالب وطالبة داخل (707) لجان، بالإضافة لعدد(20)على مستوى الجمهورية من بينهم عدد (6) طلاب وطالبات يؤدون الامتحان بمستشفى (57357).وأشار وكيل تعليم القاهرة إلى أنه أدى طلاب الشهادة الإعدادية في مادتي الهندسة من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.00 صباحا والتربية الفنية من الساعة 11.30 صباحًا إلى الساعة 12.30 ظهرا.ويؤدى طلبة (الصم وضعاف السمع) الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.00 صباحا، والطلبة (المكفوفين) الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية (ورقة أولى) من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.00 و(ورقة ثانية) من الساعة 11.30 الى الساعة 1.30 ظهرا.ولفت وكيل تعليم القاهرة إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومناسبة للوقت وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وجاءت ورقة امتحان الهندسة عبارة عن ورقة واحدة منسقة والخط واضح وكبير بها جميع الأسئلة ولا يوجد أخطاء بالطباعة، كما جاءت الأسئلة واضحة وشاملة لجميع أجزاء المنهج تشمل (سؤال موضوعي وأربع أسئلة مقالية كل سؤال مكون من فقرتين) مرتبة ومتنوعة تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدى الطلاب طبقا للوزن النسبي وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للإجابة ويسمح بالمراجعة.كما جاءت ورقة امتحان التربية الفنية عبارة عن ورقة واحدة واضحة من حيث الشكل العام والأسئلة شاملة لجميع أجزاء المنهج ومرتبة ومتنوعة بين سؤالين إجباري (ثقافة فنية + تعبير فني) وثلاثة اختياري منهم (التصميم الفني- التذوق الفني- الأشغال الفنية) مناسبة للوقت.وأشار عطية إلى أنه لم ترد أى شكاوى إلى غرفة العمليات المركزية بالمديرية حتى الآن.ونصح وكيل تعليم القاهرة الطلبة بعدم اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول، وأكد أن غرفة العمليات ولجنة مكافحة الغش الإلكتروني ترصد أي حالة وتتعقبها؛ لتصل لمصدرها، ويتم التعامل وفق القواعد والقوانين المنظمة لمكافحة الغش بكل صوره.