فراس سعيد في بيروت لتصوير «أسود فاتح»

فراس سعيد داخل كواليس مسلسل "أسود فاتح"

هيفاء وهبي مهتمة بالموضه في المسلسل

أبطال مسلسل أسود فاتح

فراس سعيد ينتظر طرح فيلم "ريما"

المشاركة في بطولة مسلسل "ملاك"

يصور الفنان فراس سعيد مشاهده ضمن أحداث مسلسل "أسود فاتح"، في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.وظهر الفنان فراس سعيد داخل كواليس مسلسل أسود فاتح برفقة صناع العمل، أثناء تحضيره لتصوير إحدى المشاهد الخاصة به في لبنان، ومن المقرر أن ينتهي الممثلون من كافة مشاهدهم بالعاصمة اللبنانية، ليعودوا ويستكملوا التصوير في مناطق متفرقة بالقاهرة.وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث تجسد هيفاء دور امرأة مودرن من سيدات المجتمع المهتمات بالموضة والعمل في ذات الوقت، وبمرور الأحداث تتعرض لمشاكل اجتماعية كثيرة، وتسعى طوال حلقات العمل لمواجهتها والتغلب عليها.مسلسل "أسود فاتح" إخراج المخرج كريم العدل، ومن تأليف أمين جمال، ويشارك في بطولته كل من شريف سلامة، وأحمد فهمي، وصبري فواز، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وعمر السعيد، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف.وكان الفنان فراس سعيد قد انتهى خلال الفترة الماضية، من تصوير كافة مشاهده ضمن أحداث فيلم "ريما"، الذي يخوض بطولته بمشاركة الفنانة مايا نصري، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.كما يشارك "فراس" في أحداث مسلسل "ملاك"، الذي يخوض بطولته الفنانة آيتن عامر، والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني، وتدور أحداث مسلسل "ملاك" في إطار اجتماعي تشويقي، وتركز على خطأ غير متعمد من البطل يقلب حياته رأسًا على عقب، وينعكس على المحيطين به أيضًا، ويتكون المسلسل من 30 حلقة فقط، وهو من إخراج إبراهيم فخر، وتأليف حسان دهشان.