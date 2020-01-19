رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فراس سعيد في بيروت لتصوير «أسود فاتح»

الأحد 19/يناير/2020 - 02:53 م
فراس يستكمل تصوير
فراس يستكمل تصوير " أسود فاتح "
منار إبراهيم
طباعة
يصور الفنان فراس سعيد مشاهده ضمن أحداث مسلسل "أسود فاتح"، في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

فراس سعيد داخل كواليس مسلسل "أسود فاتح"

وظهر الفنان فراس سعيد داخل كواليس مسلسل أسود فاتح برفقة صناع العمل، أثناء تحضيره لتصوير إحدى المشاهد الخاصة به في لبنان، ومن المقرر أن ينتهي الممثلون من كافة مشاهدهم بالعاصمة اللبنانية، ليعودوا ويستكملوا التصوير في مناطق متفرقة بالقاهرة.

هيفاء وهبي مهتمة بالموضه في المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث تجسد هيفاء دور امرأة مودرن من سيدات المجتمع المهتمات بالموضة والعمل في ذات الوقت، وبمرور الأحداث تتعرض لمشاكل اجتماعية كثيرة، وتسعى طوال حلقات العمل لمواجهتها والتغلب عليها.

أبطال مسلسل أسود فاتح

مسلسل "أسود فاتح" إخراج المخرج كريم العدل، ومن تأليف أمين جمال، ويشارك في بطولته كل من شريف سلامة، وأحمد فهمي، وصبري فواز، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وعمر السعيد، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف.

فراس سعيد ينتظر طرح فيلم "ريما"

وكان الفنان فراس سعيد قد انتهى خلال الفترة الماضية، من تصوير كافة مشاهده ضمن أحداث فيلم "ريما"، الذي يخوض بطولته بمشاركة الفنانة مايا نصري، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

المشاركة في بطولة مسلسل "ملاك"

كما يشارك "فراس" في أحداث مسلسل "ملاك"، الذي يخوض بطولته الفنانة آيتن عامر، والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني، وتدور أحداث مسلسل "ملاك" في إطار اجتماعي تشويقي، وتركز على خطأ غير متعمد من البطل يقلب حياته رأسًا على عقب، وينعكس على المحيطين به أيضًا، ويتكون المسلسل من 30 حلقة فقط، وهو من إخراج إبراهيم فخر، وتأليف حسان دهشان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. هيفاء وهبي داخل كواليس "الواد سيد الشحات"

كريم فهمي يستعد لتصوير مسلسل "ملاك"

فراس سعيد ينضم لأسرة "ملاك"

فراس سعيد ينتقل من فيلم "ريما" إلى مسلسل "ملاك"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

منذ حوالي 15 ساعة

مالم يذكره تسريب محمد علي... قصة تمويل ميليشيا إعلام الإخوان في «90 دقيقة» منذ 3 أشهر

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

منذ 39 دقيقة

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

رفع أتوبيس سياحى عالق فى منطقة جبل الموتى بسيوة وإنقاذ 48 شخصا

الأرصاد: غدًا أمطار وشبورة مائية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 10

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

«سبارتاكوس» يتسبب في حشد جماهيري بسوهاج

«من قلب النجع».. اللي ميعقطش يجيب طوب

عروض سينما وورش فنية متنوعة بثقافة سوهاج

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم