فراس سعيد في بيروت لتصوير «أسود فاتح»
الأحد 19/يناير/2020 - 02:53 م
منار إبراهيمطباعة
يصور الفنان فراس سعيد مشاهده ضمن أحداث مسلسل "أسود فاتح"، في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.
فراس سعيد داخل كواليس مسلسل "أسود فاتح"
وظهر الفنان فراس سعيد داخل كواليس مسلسل أسود فاتح برفقة صناع العمل، أثناء تحضيره لتصوير إحدى المشاهد الخاصة به في لبنان، ومن المقرر أن ينتهي الممثلون من كافة مشاهدهم بالعاصمة اللبنانية، ليعودوا ويستكملوا التصوير في مناطق متفرقة بالقاهرة.
هيفاء وهبي مهتمة بالموضه في المسلسل
وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث تجسد هيفاء دور امرأة مودرن من سيدات المجتمع المهتمات بالموضة والعمل في ذات الوقت، وبمرور الأحداث تتعرض لمشاكل اجتماعية كثيرة، وتسعى طوال حلقات العمل لمواجهتها والتغلب عليها.
أبطال مسلسل أسود فاتح
مسلسل "أسود فاتح" إخراج المخرج كريم العدل، ومن تأليف أمين جمال، ويشارك في بطولته كل من شريف سلامة، وأحمد فهمي، وصبري فواز، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وعمر السعيد، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف.
فراس سعيد ينتظر طرح فيلم "ريما"
وكان الفنان فراس سعيد قد انتهى خلال الفترة الماضية، من تصوير كافة مشاهده ضمن أحداث فيلم "ريما"، الذي يخوض بطولته بمشاركة الفنانة مايا نصري، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
المشاركة في بطولة مسلسل "ملاك"
كما يشارك "فراس" في أحداث مسلسل "ملاك"، الذي يخوض بطولته الفنانة آيتن عامر، والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني، وتدور أحداث مسلسل "ملاك" في إطار اجتماعي تشويقي، وتركز على خطأ غير متعمد من البطل يقلب حياته رأسًا على عقب، وينعكس على المحيطين به أيضًا، ويتكون المسلسل من 30 حلقة فقط، وهو من إخراج إبراهيم فخر، وتأليف حسان دهشان.
فراس سعيد داخل كواليس مسلسل "أسود فاتح"
وظهر الفنان فراس سعيد داخل كواليس مسلسل أسود فاتح برفقة صناع العمل، أثناء تحضيره لتصوير إحدى المشاهد الخاصة به في لبنان، ومن المقرر أن ينتهي الممثلون من كافة مشاهدهم بالعاصمة اللبنانية، ليعودوا ويستكملوا التصوير في مناطق متفرقة بالقاهرة.
هيفاء وهبي مهتمة بالموضه في المسلسل
وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث تجسد هيفاء دور امرأة مودرن من سيدات المجتمع المهتمات بالموضة والعمل في ذات الوقت، وبمرور الأحداث تتعرض لمشاكل اجتماعية كثيرة، وتسعى طوال حلقات العمل لمواجهتها والتغلب عليها.
أبطال مسلسل أسود فاتح
مسلسل "أسود فاتح" إخراج المخرج كريم العدل، ومن تأليف أمين جمال، ويشارك في بطولته كل من شريف سلامة، وأحمد فهمي، وصبري فواز، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وعمر السعيد، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف.
فراس سعيد ينتظر طرح فيلم "ريما"
وكان الفنان فراس سعيد قد انتهى خلال الفترة الماضية، من تصوير كافة مشاهده ضمن أحداث فيلم "ريما"، الذي يخوض بطولته بمشاركة الفنانة مايا نصري، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
المشاركة في بطولة مسلسل "ملاك"
كما يشارك "فراس" في أحداث مسلسل "ملاك"، الذي يخوض بطولته الفنانة آيتن عامر، والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني، وتدور أحداث مسلسل "ملاك" في إطار اجتماعي تشويقي، وتركز على خطأ غير متعمد من البطل يقلب حياته رأسًا على عقب، وينعكس على المحيطين به أيضًا، ويتكون المسلسل من 30 حلقة فقط، وهو من إخراج إبراهيم فخر، وتأليف حسان دهشان.