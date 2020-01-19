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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

يونيسيف: مصر تسعى لحماية الأطفال دون تمييز

الأحد 19/يناير/2020 - 02:52 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
فاتن خديوى
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قال برونو مارس، ممثل يونيسيف مصر، إن الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسى اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتى تخريب المهاجرين والاتجار بالبشر، أداة مهمة، والتى تعكس اهتمام حكومة مصر بحق كل طفل، سواء كان مصريا أو غير مصرى، حيث يتعرض بعض الأطفال للعديد من المشاكل ولدينا مسئولية لحماية كل الأطفال.

وأضاف أن هذا الدليل يختص بالتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر واللاجئين والمهاجرين.

وأشار ممثل يونيسيف مصر إلى أن تطبيق الدليل الإجرائي مهم جدًا لحماية كل الأطفال، مؤكدًا أن مصر تسعى لحماية كل الأطفال بغض النظر عن جنسياتهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس، للإطلاق عن فعاليات الإطلاق الرسمي "للدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، بحضور ممثلين عن يونيسيف مصر، والنيابة العامة، ووزارات العدل والهجرة والتضامن والمنظمة الدولية للهجرة وأعضاء من مجلس النواب.

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