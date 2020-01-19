وزير القوى العاملة يلتقي مدير منظمة الهجرة الدولية

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة اليوم الأحد، أنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، للتباحث حول وضع استراتيجية مستقبلية للتعاون مع المنظمة في إعادة تفعيل تأهيل عدد من مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة التابعة للوزارة، فضلا عن التنسيق لتحسين إدارة الهجرة للخارج، وبناء قدرات الشباب المصري، وتحسين ظروف العمل وتوفير فرص عمل لائقة من خلال مجموعة من الأنشطة مثل التدريب المهني على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخليا وخارجيا.في البداية أعرب الوزير عن سعادته بالتعاون المثمر بين المنظمة والوزارة ومكتب القاهرة، في سبيل إنهاء تطوير مركز التدريب المهني في حوش عيسى بمحافظة البحيرة ليستقبل تأهيل وتدريب وإعداد شباب مصري قادر على العمل بمصر والخارج، للمضي قدما نحو الحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن التدريب المهني أساس للحد من هذه الهجرة، وذلك تحدي من جانب الدولة المصرية التي بها عدد كبير من الشباب، مشيدا بالتعاون المثمر والثقة المتبادلة التي تجعلنا نواجه ذلك.التصدي للهجرة غير الشرعيةوقال وزير القوي العاملة، إن مصر تبنت استراتيجية شاملة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، واستطاعت الانتقال إلى الوضع الذي يحمل كل الجدية في التعامل، وأن تحكم السيطرة عليها بعد خروج هجرة غير شرعية إلى أوروبا من مصر منذ عام 2016، مؤكدا أن ذلك يعتبر من إنجازات القيادة السياسية المصرية التي أولت اهتماما لملف الهجرة غير الشرعية التي اتخذت 3 إجراءات للقضاء على الظاهرة تمثلت في التدابير الأمنية، والتشريعية، فضلا عن توفير فرص عمل.وأكد سعفان، أن الفترة القادمة تحتاج مزيدا من التعاون مع منظمة الهجرة الدولية لإعادة تطوير عدد من المراكز الثابتة التي يصل عددها إلى 38 مركزًا في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، فضلا عن إسهام المنظمة في إضافة 5 وحدات تدريب مهني متنقلة مثل الـ13 وحدة الموجودة حاليا بالوزارة، والتي تم تطوير وإطلاق 8 منها بمحافظات مصر، وجاري حاليا التجهيز لإطلاق 5 وحدات بعد تطويرها حتي يمكن تغطية القرى الأكثر احتياجا تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتجوب هذه الوحدات 143 قرية الأكثر احتياجا من إجمالي 4600 قرية لكي تصل إلي الشباب بمحل اقامتهم للتدريب من أجل التشغيل، وأن يكون أصحاب أعمال من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.من جانبه أكد فيتورينو التزام المنظمة بتعميق التعاون واستعدادها للتعاون في إعداد استراتيجية للتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة لمواجهة التحديات التي تواجه الشباب المصري للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن التحرك للمرحلة القادمة سوف يكون أسرع، مؤكدا أننا فتحنا صفحة جديدة من التعاون بين الجانبين، بروية جديدة تحقق إنجازا في مجالات التعاون المشتركة.تفقد وحدات التدريبوقام الوزير برفقة مدير عام منظمة الهجرة الدولية والوفد المرافق له بتفقد العمل على 5 وحدات التدريب المتنقلة التي يتم تطويرها تمهيدًا لإطلاقها كمرحلة ثالثة، داخل الورشة الخاصة بالوزارة بأيدي عمالها ومعداتهم الخاصة بهم، كرسالة تقوم بها الوزارة وخدمة تقدمها للمجتمع المصري.وأشاد أعضاء الوفد بالجهود الكبيرة الملموسة من جانب وزارة القوى العاملة في إحياء منظومة التدريب المهني، وتطوير وحدات التدريب المتنقلة، والجهود الكبيرة التي بذلت بأيدي عمالها، وبما لهم من قدرة كبيرة على العمل.حضر اللقاء عثمان بلبيسي مدير شئون الشرق الأوسط بالمنظمة، وكارميلا جودو، مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة، ولوران ديبوك، مدير مكتب المنظمة فى مصر، وأجو تافاريش، وشريهان حبيب مسئولي البرامج بالمنظمة، جانب الوزارة، أمال عبد الموجود وكيل الوزارة للعلاقات الدولية بالوزارة، وعمرو الشربيني وزير مفوض بوزارة الخارجية.