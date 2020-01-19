«سوهاج» تطلق تميمة الأسبوع الأول للجامعات المصرية

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، مراسم إطلاق التميمة الرسمية للأسبوع الأول للجامعات المصرية للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.حيث تنظمه الجامعة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور محمد صبحي رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وذلك تحت شعار "الرياضة تجمعنا"، في الفترة من 8 إلى 14 فبراير المقبل.وبدأت المراسم بمسيرة طلابية حاشدة شارك فيها أكثر من ٢٠٠٠ طالب من طلاب الجامعة، بالحرم الجديد، بحضور نواب رئيس الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها ووكلاء الوزارة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.وألقى رئيس الجامعة كلمة شكر فيها جميع المشاركين في تدشين أولى فعاليات الأسبوع، مشيرا إلى أن تنفيذ الأسبوع يأتي تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالرياضة والصحة، وأضاف أن اليوم هو تدشين "تميمة" الأسبوع الأول للجامعات المصرية الذي ينفذ لأول مرة وتتنافس فيه كل الجامعات المصرية من خلال مجموعة من الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية.وأوضح أن الجامعة استعدت لهذا الحدث المهم منذ أكثر من ٦ أشهر ليظهر بالصورة المشرفة للجميع، متمنيا أن تتم الفعاليات وسط بيئة تنافسية شريفة فاعلة.جدير بالذكر أن الاحتفالية بدأت بمسيرة طلابية من أمام البوابة الرئيسية للجامعة الجديدة، يتقدمها حملة الإعلام طافت الشوارع الرئيسية للجامعة، على كلمات وألحان الأغاني الوطنية والمزمار البلدي، تتقدمهم "تميمة" الأسبوع محمولة على عجلة حربية، وسط جو من البهجة والسرور.