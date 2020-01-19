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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد نجاحه في مصر.. السعودية تنفذ مشروع العدادات الذكية للكهرباء

الأحد 19/يناير/2020 - 02:44 م
عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
عمرو خان
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قالت الشركة السعودية للكهرباء (كهرباء السعودية)، اليوم الأحد، إنها ستبدأ قريبًا في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع العدادات الذكية، باستبدال العداد الحالي بالعداد الذكي، ضمن جهود الشركة لتقديم خدمة أفضل.

وأضافت الشركة، فى بيان لها اليوم الأحد، إنه سيلي تلك الخطوة ربط أنظمة الاتصالات خلال الفترة المقبلة، وصولًا للمرحلة الأخيرة بربط أنظمة الفوترة.

وأكدت السعودية للكهرباء، أنه لن يترتب على المشترك أية تكاليف نتيجة التحول من العدادات الحالية للعدادات الذكية.

ولفتت، إلى أنها ستتواصل مع المشتركين دوريًا؛ لإطلاعهم على سير مراحل المشروع، وكافة خدمات وتطبيقات العدادات الذكية بعد اكتمال المرحلة النهائية للمشروع.

ووقعت الشركة السعودية للكهرباء الشهر الماضي، 4 عقود لتنفيذ مشروع العدادات الذكية، بقيمة إجمالية تبلغ 9.55 مليار ريال.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مشروع العدادات الذكية سيسهم بدعم المحتوى المحلي، باعتبار أن 35% من العدادات ستصنع محليًا، و33.3 من قيمة المنتجات التي ستصنع منها العدادات “صناعة سعودية”.

وأكدت الشركة، في وقت سابق، أن مشروع العدادات الذكية SMP يمنح المحتوى المحلي الفرصة في تصنيع 3.5 مليون عداد من أصل 10 ملايين، دون أية تكلفة على المشترك.

ويأتى ذلك بعد نجاح مصر فى منظومة الكارت الذكى لعداد الكهرباء، كما استفادت السعودية من التجرية المصرية فى مشروع العدادات الذكية الذى سيتم تنفيذه قريبًا.

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