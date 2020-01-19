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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

رضا عبد العال ينضم لتقديم «نمبر وان» على قناة النهار

الأحد 19/يناير/2020 - 02:42 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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انضم الكابتن رضا عبد العال لشبكة قنوات النهار حيث تم الاتفاق بينه وبين الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس شبكة تلفزيون النهار، على قيامه بمشاركة الإعلامي عمر ربيع ياسين في تقديم برنامج "نمبر وان"، والمقرر انطلاقه في مطلع شهر فبراير المقبل لمدة يومين أسبوعيا.

ومن جانبه، أبدى كابتن رضا عبد العال في تصريحات صحفية عن سعادته البالغة للانضمام الى شبكة تلفزيون النهار المحببه الى قلبه، مشيرا إلى أنه يعد مشاهدي النهار بمجموعة من المفاجآت والانفرادات الحصرية في برنامج "نمبر وان".

من جهته أعرب دكتور عمرو الليثي في تصريحات صحفية عن سعادته بانضمام قيمه كروية وإعلامية كبيره مثل كابتن رضا عبد العال للنهار، وأنه سيكون إضافة كبيرة لشبكة تلفزيون النهار، فيما سيقدمه من مفاجات وانفرادات تذاع حصريا، منوها إلى أنه سيكون هناك المزيد من المفاجآت التي يتم الإعداد خلال الفترة القليلة القادمة.

وجاء برنامج "نمبر وان" في إطار التطوير الدائم الذي تشهده شبكة تليفزيون النهار، وحرصها على تقديم أفضل البرامج الرياضية لمشاهديها، حيث جرى الاتفاق بين الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس شبكة تليفزيون النهار، والإعلامي الرياضي المتميز عمر ربيع ياسين، على تقديم البرنامج على شاشة قناة النهار لمدة خمسة أيام أسبوعيا، اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

من جانبه، أعرب عمر ربيع ياسين عن سعادته البالغة لانضمامه لشبكة تليفزيون النهار، لما لها من مكانة فريدة ورائدة في مجال العمل التليفزيوني، والجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها، مؤكدا أن برنامجه سوف يكون مواكبا لجميع الأحداث الرياضية ومختلفا في الشكل والمضمون.
رضا عبد العال ينضم لتقديم «نمبر وان» على قناة النهار
رضا عبد العال ينضم لتقديم «نمبر وان» على قناة النهار
رضا عبد العال ينضم لتقديم «نمبر وان» على قناة النهار
رضا عبد العال ينضم لتقديم «نمبر وان» على قناة النهار

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