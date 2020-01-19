رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 200 مليون جنيه عند الإغلاق

الأحد 19/يناير/2020 - 02:40 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
طباعة
أنهت مؤشرات البورصة معاملات، اليوم الأحد، أولى تداولات الأسبوع علي تباين بدعم من عمليات البيع الموسعة التى ظهرت خلال النصف الثاني من التعاملات من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 200 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 701.99 مليون جنيه.

اختتم المؤشر الرئيسي للسوق «إي جى إكس 30» مرتفعًا بنسبة 68. 0%، بما يعادل 94 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 13918 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوي «إي جي إكس 70» بنسبة 41. 0 %، بما يعادل 2.22 نقطة ليغلق عند مستوى 533.6 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها بين 4-5.7 مليون جنيه، بالتعامل على حوالي 102.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 17.8 ألف صفقة بيع وشراء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة تربح 6.7 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

تباين مؤشرات البورصة عند الإغلاق.. و"السوقى" يربح 3.6 مليار

تباين مؤشرات البورصة بنهاية التعاملات والسوقى يربح مليار جنيه

البورصة تربح 3.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

أشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

قصر باكنجهام يعلن تجريد الأمير هارى وميجان من الألقاب الملكية

منذ حوالي 6 ساعات

إعادة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال المترو

منذ حوالي 15 ساعة

مالم يذكره تسريب محمد علي... قصة تمويل ميليشيا إعلام الإخوان في «90 دقيقة» منذ 3 أشهر

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

رفع أتوبيس سياحى عالق فى منطقة جبل الموتى بسيوة وإنقاذ 48 شخصا

الأرصاد: غدًا أمطار وشبورة مائية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 10

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

«سبارتاكوس» يتسبب في حشد جماهيري بسوهاج

«من قلب النجع».. اللي ميعقطش يجيب طوب

عروض سينما وورش فنية متنوعة بثقافة سوهاج

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم