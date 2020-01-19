البورصة تربح 200 مليون جنيه عند الإغلاق

أنهت مؤشرات البورصة معاملات، اليوم الأحد، أولى تداولات الأسبوع علي تباين بدعم من عمليات البيع الموسعة التى ظهرت خلال النصف الثاني من التعاملات من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 200 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 701.99 مليون جنيه.اختتم المؤشر الرئيسي للسوق «إي جى إكس 30» مرتفعًا بنسبة 68. 0%، بما يعادل 94 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 13918 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوي «إي جي إكس 70» بنسبة 41. 0 %، بما يعادل 2.22 نقطة ليغلق عند مستوى 533.6 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها بين 4-5.7 مليون جنيه، بالتعامل على حوالي 102.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 17.8 ألف صفقة بيع وشراء.