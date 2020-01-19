أطفال تركيا يواجهون شبح المجاعة في عهد أردوغان

سلطت صحيفة "بيرجون" التركية، الضوء على أوضاع الأطفال الذين يعيشون جنوب شرق تركيا وهي المناطق ذات الأغلبية الكردية.وقالت الصحيفة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاصر الأكراد في جنوب، ما أدى لمواجهة الأطفال الجوع المزمن.وتابعت أن أطفال في المناطق ذات الأغلبية الكردية في الشرق والجنوب الشرقي من تركيا يواجهون تحديات تنموية بسبب الجوع المزمن، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وزارتي الصحة والتعليم في البلاد.وحذر تقرير تقييم النمو لتلاميذ المدارس التركية (TOÇBİ)، الذي تم إعداده مع جامعة هاسيتيبي في أنقرة، من العواقب الوخيمة الناجمة عن عدم كفاية التغذية في كلتا المنطقتين في تركيا، حسبما ذكرت صحيفة بيرجون يوم السبت.وأضافت الصحيفة أن نحو 3.5% من الأطفال في المنطقة الشرقية و5.4% من الأطفال في المنطقة الجنوبية الشرقية قد شهدوا معدلات نمو ضئيلة للغاية تكاد تكون معدومة بسبب الجوع المزمن، مقارنة بما يصل إلى 1% في أقرانهم في المناطق الغربية من البلاد.وأشارت إلى أن المنطقة الجنوبية الغربية لتركيا تعاني من نقص شديد في الغذاء، ويقل وزن الأطفال فيها بنسبة 4.2% مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 2%.وقالت رئيسة غرفة الصحة العامة بوزارة الصحة "هناك مشكلة تغذية سيئة في تركيا الأرقام خطيرة، لا نرى هذه الأرقام في أي بلد أوروبي".يعد شرق وجنوب شرق تركيا من بين أقل المناطق نموًا حيث توجد أعلى معدلات البطالة.