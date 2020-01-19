رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أطفال تركيا يواجهون شبح المجاعة في عهد أردوغان

الأحد 19/يناير/2020 - 02:35 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
طباعة
سلطت صحيفة "بيرجون" التركية، الضوء على أوضاع الأطفال الذين يعيشون جنوب شرق تركيا وهي المناطق ذات الأغلبية الكردية.

وقالت الصحيفة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاصر الأكراد في جنوب، ما أدى لمواجهة الأطفال الجوع المزمن.

وتابعت أن أطفال في المناطق ذات الأغلبية الكردية في الشرق والجنوب الشرقي من تركيا يواجهون تحديات تنموية بسبب الجوع المزمن، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وزارتي الصحة والتعليم في البلاد.

وحذر تقرير تقييم النمو لتلاميذ المدارس التركية (TOÇBİ)، الذي تم إعداده مع جامعة هاسيتيبي في أنقرة، من العواقب الوخيمة الناجمة عن عدم كفاية التغذية في كلتا المنطقتين في تركيا، حسبما ذكرت صحيفة بيرجون يوم السبت.

وأضافت الصحيفة أن نحو 3.5% من الأطفال في المنطقة الشرقية و5.4% من الأطفال في المنطقة الجنوبية الشرقية قد شهدوا معدلات نمو ضئيلة للغاية تكاد تكون معدومة بسبب الجوع المزمن، مقارنة بما يصل إلى 1% في أقرانهم في المناطق الغربية من البلاد.

وأشارت إلى أن المنطقة الجنوبية الغربية لتركيا تعاني من نقص شديد في الغذاء، ويقل وزن الأطفال فيها بنسبة 4.2% مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 2%.

وقالت رئيسة غرفة الصحة العامة بوزارة الصحة "هناك مشكلة تغذية سيئة في تركيا الأرقام خطيرة، لا نرى هذه الأرقام في أي بلد أوروبي".

يعد شرق وجنوب شرق تركيا من بين أقل المناطق نموًا حيث توجد أعلى معدلات البطالة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

منذ حوالي 15 ساعة

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

منذ حوالي 10 ساعات

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

منذ حوالي 18 ساعة

الباز: «برنيس العسكرية» أحدثت حالة من الإزعاج فى المنطقة

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

رفع أتوبيس سياحى عالق فى منطقة جبل الموتى بسيوة وإنقاذ 48 شخصا

الأرصاد: غدًا أمطار وشبورة مائية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 10

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

«سبارتاكوس» يتسبب في حشد جماهيري بسوهاج

«من قلب النجع».. اللي ميعقطش يجيب طوب

عروض سينما وورش فنية متنوعة بثقافة سوهاج

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم