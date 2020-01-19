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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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انطلاق الملتقى الثقافى المصرى العربى الأول بجامعة طنطا

الأحد 19/يناير/2020 - 02:34 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أعلن رئيس جامعة طنطا، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي المصري العربي الأول، والذي يعقد لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك غدا الإثنين في تمام الساعة الـ11 صباحا بقاعة المؤتمرات بمقر الإدارة العامة لجامعة طنطا، بحضور لفيف من المستشارين والملحقين الثقافيين عن سفارات الدول العربية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة بدر، مدير وحدة التعاون الدولي بالجامعة، أن الملتقى يعد أحد نشاطات الوحدة الذي يهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وفتح آفاق جديدة ودعم أواصر التعاون العلمي المشترك مع الأشقاء العرب، مضيفا أنه تم توجيه الدعوة لـ18 ملحقا ثقافيا بسفارات الدول العربية داخل مصر.

وقال الدكتور حسام زيتون، عضو وحدة التعاون الدولي، إنه من المقرر أن تتضمن فعاليات الملتقى عرض فيلم تسجيلى عن جامعة طنطا والبرامج المميزة بها، بالإضافة إلى حلقة نقاشية عن استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب الوافدين من الدول العربية.

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