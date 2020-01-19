تأييد حبس المطرب شادى الأمير عامين

أيدت محكمة جنح ثان طنطا، حبس المطرب الشعبي، شادي الأمير، سنتين بتهمة تبديد قائمة منقولات الزوجية، في الدعوى المقدمة ضده من زوجته سها السيد، بعد واقعة ترك طفليهما مالك 4 سنوات، ويازن 4 أشهر، على السلم والمعروفة إعلاميا بواقعة "طفلي السلم".وكانت المحكمة قد قضت في 13 ديسمبر الماضي، بمعاقبة المطرب الشعبي غيابا بالسجن عامين وكفالة ألف جنيه، غير أنه عارض على الحكم، ورفضت اليوم المحكمة المعارضة وأيدت الحكم، في دعوى زوجته ضده بتبديد قائمة منقولات الزوجية.تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع 3 أشهر، عثرت عليهما ملقيين أمام منزل جارتها وأكدت أنهما طفلاها.وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى شادي الأمير، وأم تدعى سها السيد، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما، وتهرب الزوجان من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما سيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.