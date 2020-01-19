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مصر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة إعداد طلبة الكليات العسكرية

الأحد 19/يناير/2020 - 02:25 م
وزير الدفاع
وزير الدفاع
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شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الأحد، حفل انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة الدفعات 116 حربية دفعة الفريق صفى الدين عبدالجواد أبو شناف والدفعة 74 بحرية دفعة الفريق أحمد على فاضل والدفعة 89 جوية دفعة اللواء طيار أ.ح سيد كامل عبد الوهاب والدفعة 61 فنية عسكرية دفعة اللواء إبراهيم أحمد سالم والدفعة 51 دفاع جوى، دفعة الفريق مصطفى أحمد الشاذلى والدفعة 51 من المعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة اللواء أ. ح محمد فاروق يوسف والدفعة 7 كلية طب عسكري دفعة اللواء طبيب أحمد سامى كريم وتضم الدفعات عدد من الدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة.

وقدمت مجموعات من طلبة العسكرية عرضًا رياضيًا مستعرضين كفاءتهم البدنية، أعقبها قيام الطلبة برسم لوحة فنية لاسم مصر وتشكيل رقم الدفعة 116 حربية بأجسادهم، ونفذت مجموعات أخرى من الطلبة نشاطًا تدريبيًا تضمن بيانا للإشارات الميدانية وبيانا لاجتياز الموانع المشتعلة تحت مختلف الظروف.

وقامت مجموعات من الطلبة باستعراض مهاراتهم فى فك وتركيب الأسلحة كدليل على مدى المستوى المتميز للطلبة، فضلًا عن تنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية، ونفذت مجموعات أخرى من الطلبة عرضًا لمهارات التعليم الأولى أظهرت مدى ما اكتسبه الطلبة من انضباط عسكرى ومظهر مشرف.

أعقبه عرض فيلم تسجيلى بعنوان "قادة في وجدان الأمة" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية عن السيرة الذاتية لهؤلاء القادة الذين تمت تسمية الدفعات بأسمائهم متضمنًا مسيرتهم الحافلة بالعمل والعطاء.

واختتم الاحتفال بالعرض العسكرى للطلبة يتقدمهم حملة الأعلام والذى يظهر مدى ما وصل إليه الطلبة من انضباط عسكري عال وتوحيد فى الأداء.

وقام الفريق أول محمد زكى بتكريم المتفوقين وأوائل الطلبة المستجدين من طلبة الكليات العسكرية تقديرًا لتميزهم خلال فترة الإعداد العسكري بالكلية الحربية.

وألقى اللواء أ.ح أشرف فارس، مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها أن اختيار الطلبة تم بكل نزاهة وشفافية وفق معايير دقيقة لتحقيق التنافس الشريف بين أبناء الوطن، مشيرًا إلى الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للكليات العسكرية من أجل مواكبة التطور في نظم التعليم.

وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق أول محمد زكى رسالة تقدير واعتزاز من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأسر الطلبة على الجهد الذى بذلوه فى تنشئة هذا الجيل من أبناء الوطن على القيم والمبادئ الأصيلة لشعب مصر العظيم.

وأشار القائد العام إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكرى المتطور لإعداد وتأهيل أجيال قادرة علي الابتكار والتطوير.

وحضر الاحتفال الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ومديري الكليات العسكرية السابقين وعدد من الملحقين العسكريين وعدد من طلبة الجامعات وأسر الطلبة المستجدين.

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