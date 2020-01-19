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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع أتوبيس سياحى عالق فى منطقة جبل الموتى بسيوة وإنقاذ 48 شخصا

الأحد 19/يناير/2020 - 02:01 م
أتوبيس سياحي عالق
أتوبيس سياحي عالق
ياسمين شعيب
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تمكن مجلس مدينة سيوة، اليوم الأحد، من رفع أتوبيس سياحي عالق في مصرف عمومي بمنطقة جبل الموتى، أثناء نقله 48 مصريا، وذلك بعد استغاثة أحد المواطنين.

وقال اللواء وفائي الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، إن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وجه فور الاستغاثة بسرعة التعامل مع الموقف الطارئ، حيث تم التحرك في الحال للمنطقة والدفع بسيارات مجلس المدينة واللوادر لتمهيد الطريق وعمل اللازم لسحب الأتوبيس العالق بجوار المصرف، وإنقاذ ركاب الأتوبيس دون وقوع أى أضرار.

وأوضح أنه تم الإسراع في رفع الأتوبيس دون أي خسائر والاطمئنان على جميع الركاب مع تحرك الأتوبيس وردم الطريق بالتربة الرملية، لاستكمال خط سير الرحلة السياحية بسلام.

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