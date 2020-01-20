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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

للشو الإعلامي ..

ترامب يستعين بالمدعى العام فى «فضيحة كلينتون» فى دفاعه أمام «الشيوخ»

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:44 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
إسراء صلاح الدين
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وأعلن البيت الأبيض عن فريق من المحامين لتمثيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاكمته أمام مجلس الشيوخ المقرر عقدها يوم الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ، والذي يضم بات سيبولون، المستشار في البيت الأبيض وكينيث ستار وآلان درشوفيتز.

وبرز اسم ستار في التسعينات حيث كان المدعي العام في قضية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وفضيحته مع مونيكا لوينسكي.

وأكدت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، أن استعانة ترامب بفريق المحاميين رغم تأكد البيت الأبيض من براءة ترامب أمام مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين، يأتي كشو إعلامي للاستفادة من القضية في الانتخابات التي ستجري في شهر نوفمبر المقبل ويكون لها تأثير في مسارها.

ويعد ستار من أبرز المحامين المدافعين عن ترامب منذ بداية القضية، ويرى أن لا أساس لها من الصحة، على عكس ما كان في عهد كلينتون، حيث أكد أنه مذنب وكاذب، كما وصفه ترامب آنذاك بأنه «غريب الأطوار».

وكان مجلس النواب، قد أصدر اتهامين بحق الرئيس الأمريكي الـ 45، الأول بشأن سوء استخدام السلطة والثاني حول عرقلة عمل الكونجرس.

وأكدت شبكة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية، أن الفريق الدفاعي لترامب قدم حججه الدفاعية منذ يوم السبت الماضي، أي قبل ثلاثة أيام من بدء المحاكمة واعتبروها غير دستورية وخطيرة.

وتابعت أن رد الفريق القانوني لترامب يعد ناري ونادر قبل المرافعات الافتتاحية التي ستحدث في محاكمة العزل يوم الثلاثاء، بينما وصف الديمقراطيون ما فعله ترامب بأنه خيانة.

وأكدت الشبكة أن الجانبان استعرضت سيوف المبارزة والحجج التي يعتزمان تقديمها بمجرد بدء المحاكمة في مجلس الشيوخ.

وفي وثيقة من 111 صفحة، عرض الديمقراطيون حججهم التي تدعم تهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس ضد الرئيس.

وقالت الوثيقة: «يجب على مجلس الشيوخ إدانة الرئيس ترامب وعزله لتفادي إلحاق أضرار جسيمة وطويلة الأجل بقيمنا الديمقراطية وأمن الأمة»، ودعت الوثيقة مجلس الأمن للمرة الأولى رسميًا إلى إدانة الرئيس وعزله من منصبه.

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