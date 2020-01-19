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الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يشدّد على ضرورة تنظيم «انتقال الحكم» في روسيا

الأحد 19/يناير/2020 - 01:56 م
بوتين
بوتين
وكالات
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من المهمّ ضمان "انتقال الحكم" في روسيا، رافضًا نموذج القائد مدى الحياة الذي يعود تاريخه للحقبة السوفيتية.

واقترح بوتين، هذا الأسبوع، وفق ما نقل عنه موقع الكرملين، السبت، مراجعة الدستور للمرة الأولى منذ تبنيه عام 1993، وأحيا بذلك التكهّنات بشأن تحضير مصيره السياسي بعد انتهاء، عام 2024، ولايته الرئاسية الأخيرة.

وسُئل بوتين، خلال لقاء مع مقاتلين سابقين في الحرب العالمية الثانية في مسقط رأسه سان بطرسبورغ، عما إذا كان من الممكن أن يفكر في إلغاء القيود على الولاية الرئاسية في الدستور، وبدا أنه يرفض هذه الفكرة.

وقال بوتين: "برأيي، ستكون مقلقةً جدًا العودة إلى الوضع الذي كان سائدًا في منتصف الثمانينيات، عندما كان القادة يبقون في الحكم حتى آخر أيامهم ويرحلون من دون التأكد من إقامة الشروط الضرورية لانتقال السلطة".

وأضاف: "إذن أشكركم جدًا لكنني أعتقد أنه من الأفضل عدم العودة إلى الوضع الذي كان سائدًا في منتصف الثمانينيات".

وتوفي القادة السوفيت ليونيد بريجنيف ويوري أندروبوف وقسطنطين تشيرنينكو عندما كانوا لا يزالون في الحكم، وكان آخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشيف، الذي خلف تشيرنينكو في مارس 1985، مهندس التحرير من خلال سياسته الإصلاحية "البيريسترويكا"، أي إعادة الهيكلة، و"الغلاسنوت" أي الشفافية.

وأكد بوتين، البالغ 67 عامًا، أنه يتفهم ما وصفه بأنه "مخاوف" الشعب حيال استمرارية الحكم، وقال: "بالنسبة لكثيرين هذا مرتبط بمخاوف بشأن استقرار مجتمعنا واستقرار الدولة- الاستقرار في الخارج كما في الداخل- أتفهم ذلك تمامًا".

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