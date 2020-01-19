أردوغان إرهابي ومستعمر في مظاهرة احتجاجية ببرلين (فيديو)

انطلقت، اليوم الأحد، من قلب العاصمة الألمانية، تظاهرة احتجاجية ضد سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخارجية وتجاه الأرمن.وانطلق المحتجون في ألمانيا، وهم يمثلون أفرادا من قبل الجالية الكردية والليبية والإيزيديين العراقيين في ألمانيا، حاملين شعارات مدونا عليها: أردوغان إرهابي وقاتل ومستعمر، كما انطلقت التظاهرة من أمام مقر انعقاد مؤتمر برلين بشأن ليبيا، كما ندد المحتجون بتعرض الأكراد لمذابح جماعية على يد داعش، بدعم أردوغان، كما رفض المحتجون مشاركة الديكتاتور العثماني أردوغان في مؤتمر برلين.وتستضيف، اليوم، برلين مؤتمرا لمناقشة الأزمة الليبية، يحضره 11 دولة، من بينها مصر والإمارات والجزائر.