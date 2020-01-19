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محافظات

باحث وشيخ طريقة ينقح موروث ابن عربي.. بإشراف علي جمعة

الأحد 19/يناير/2020 - 01:55 م
أيمن حمدي ومحرر الدستور
أيمن حمدي ومحرر الدستور
مصطفى عبدالله
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يقترب معرض الكتاب الدولي من انطلاقه في نسخته الـ55، بنماذج كتابية بين التراثية والعملية والروايات وغيرها، وكان للكتب الدينية وجود ملموس في المعرض، بعد مطالبات عدة بتصحيح الخطاب الديني وإعادة تنقيحه، وكان للتصوف نصيب من عمليات التنقيح، بعد أن اعتزم الباحث وشيخ الطريقة الأكبرية أيمن حمدي تقديم مشروع كامل بمعرض الكتب في نسخته الـ51، تحت اسم تراث الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي.

يقول أيمن حمدي، شيخ الطريقة الأكبرية والباحث ومدير مركز بن عربي للنشر، إن المشروع اعتمد على إحياء تراث ابن عربي بعد تنقيحه لتوصيل رسائل مضمونها التحلي بالأخلاق ونظر الإنسان إلى العالم بدل النظر إلى داخله.
باحث وشيخ طريقة ينقح
وأضاف أنه يسعى بجمع صور مخطوطات من مكتبات العالم، وتحقيقها في طبعات محققة تراث بشكل تحقيقي برسائل وكثير من من الأشعار التحقق السلوكي، بقراءة ما يزيد على 800 كتاب وتنقيحها وتقديم تلامذة الشيخ بن عربي، فالعمل يناقش التصوف بشكل عملي ووجودي سني.
باحث وشيخ طريقة ينقح
اعتنى المشروع بجَمعِ مؤلفات الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي مِن مراكزِ المخطوطات بالعالَم، وتوثيقِها، ونشرِها في طبعاتٍ مُحَقَّقَةٍ تحقيقًا عِلْمِيًّا، وذلكَ بالتَّعاوِنِ بَينَ مؤسسة ابن العربي للبحوث والنشر ودار الوابِل الصيِّبِ للإنتاجِ والتوزيعِ والنشر بجَهدِ جماعَي مِن الباحِثين في مجالات العلومِ الشرعيةِ والتَصوِّف واللغة، وَمِنهم، أكرَم رضا، حازم الشطبي، عبد الرحمن مصطفى، عبد العزيز معروف، علي سامي، مُحَمد بشير، فاطمة القاسمي كمدير المشروع، وأيمن حمدي مدير مؤسسة ابن العربي، والمشرف العام على المشروع، الدكتور هشام حنفي مدير دار الوابل الصيبى تحت توجيهات الدكتور علي جُمعة (عضو هيئة كبار العلماءِ بالأزهر الشريف) وشيخ الطريقة الصِّدِّيقية الشاذلية العلية.
باحث وشيخ طريقة ينقح
وذكر الباحث، أن الدكتور علي جمعة حينما فاتحه في فكرة المشروع، القائمة على خدمة تراث الشيخ الأكبر رحب بالفكرة وكتب له قائلًا إنه لمس همة عالية في ذلك، وهو صاحب سند متصل بسيدي محي الدين ويرغب في خدمة الطريقة الأكبرية ونشرها، وهو مجاز فيها من مسند العراق الشيخ أكرم عبد الوهاب الموصلي، ومن الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث في مصر، وقد أجزته بها أيضا.
وأكد أنه قد التقت رغبته في خدمة تراث الشيخ بتتبع مخطوطاته وفهرستها وتحقيق ما لم يطبع منها ونشره دار الوابل الصيب للنشر والتوزيع، "فبارك الله مسعاهم وأعانهم على تحقيق المراد على أكمل صورة تظهر حقيقة هذا الولي سلطان العارفين وذلك لتقديم للقارئ الكريم قطعة فنية فريدة في تراثنا الإسلامي والحضاري".
باحث وشيخ طريقة ينقح
وأضاف "كتب الدكتور علي جمعة مقدمة مشروع تراث ابن عربي، وقال فيها إنها مجموعة رسائل الإمام صدر الدين القونوي وأجوبة نصير الدين الطوسي عليها، هي عبارة عن الرسالة المفصحة عن منتهى الأفكار وسبب اختلاف الأمم والموضحة عن الاهتداء إلى الطريق الأشرف الأتم والثانية أجوبة نصير الدين الطوسي عليها والثالثة عبارة عن تعليق صدر الدين القونوي على ذلك الرسالة الهادية".
باحث وشيخ طريقة ينقح
واختتم "نقول إن الذي يكشف عن عمق الأثر الذي تركه الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي هو معرفة تلامذته ومريديه الذين أخذوا عنه فكره وفلسفته وورثوا تجربته الروحية، وعلى رأس هؤلاء صدر الدين القونوي المتوفى 672هـ، وهو ربيب الشيخ الأكبر الذي حل محل والده بعد أن تزوج أمه التي ترملت وعمره ست سنوات، والرسائل التي بين أيدينا نموذج فريد في تاريخ الحضارة الإسلامية، تكشف عن أدب المحاورة والتعلم، وتلاقح الأفكار بين قمتين من قمم العلم في القرن السابع الهجري هما الفيلسوف نصير الدين الطوسي الذي شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا، والآخر هو صدر الدين القونوي الصوفي الكبير".

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